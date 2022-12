Policie řešila parkování na invalidech během kampaně hnutí ANO

Úřad nesdělil, jaká sankce řidiči auta hrozí. Seznam Zprávám to řekl dopravní expert a bývalý šéf BESIP Roman Budský.

„Správní orgán vyzve vlastníka vozidla, aby se dostavil na jednání, definují přestupek a bude potřeba zjistit řidiče, který vozidlo řídil. V případě, že se to podaří zjistit, tak mu hrozí dva trestné body a může tam být pokuta až 10 tisíc korun,“ vysvětluje dopravní expert.

„Vozidlo, o kterém píšete, patří externí pořadatelské agentuře, kterou jsme si na tento výjezd najali. Jestli je pravda, že toto auto parkovalo v Dačicích neoprávněně na místě vyhrazeném pro invalidy, byla to chyba, omlouváme se za to a se zástupci agentury to budeme řešit,“ napsal tehdy Vořechovský ve vyjádření.