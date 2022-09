Babišův tým stál na invalidech dokonce dvakrát. Předáme policii, říká město

Jeden případ, kdy vozidla hnutí ANO parkovala na místech pro invalidy, popsaly Seznam Zprávy už v úterý. Ukázalo se však, že se tento prohřešek onen den odehrál už jednou.

Na Palackého náměstí v Dačicích na Jindřichohradecku přijel v pondělí šéf hnutí ANO Andrej Babiš s Janou Nagyovou, spoluobžalovanou v kauze Čapí hnízdo a kandidátkou do Senátu. Na místě byl jeho karavan a doprovod.

Součástí bylo i černé SUV, které zaparkovalo na místě určeném pro invalidy, jak bylo patrné ze značení na vozovce i modré cedule. Kolem se neustále pohybovali muži s reflexními vestami s logem ANO.

Při stejném prohřešku v Telči hnutí argumentovalo tím, že má domluvený zábor prostoru a tím pádem mohou parkovat, kde chtějí. Seznam Zprávy zjišťovaly, zda i v tomto případě mělo ANO na náměstí zábor. Město uvedlo, že mítink hnutí byl nahlášený, ale zábor na tyto akce nedělá.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Auto, které bylo součástí kampaně hnutí ANO, zaparkované na náměstí v Dačicích během kampaně.

Poté, co se Seznam Zprávy na problematické parkování na náměstí dotazovaly, se město rozhodlo celou věc předat policii.

„Toto stání je vyhrazené pro invalidy a bylo zřejmě využito neoprávněně, což není v pořádku, protože zákony mají platit pro každého. U nikoho nelze tolerovat porušování předpisů, obzvlášť pokud je porušuje ten, kdo zákony tvoří. Ten by měl jít příkladem,“ sdělil Seznam Zprávám starosta Dačic Karel Macků (KDU-ČSL).

Hnutí ANO pochybení připustilo. Mluvčí Vladimír Vořechovský uvedl, že v koloně ANO jezdilo tentokrát více vozů než při předchozích výjezdech.

„Vozidlo, o kterém píšete, patří externí pořadatelské agentuře, kterou jsme si na tento výjezd najali. Jestli je pravda, že toto auto parkovalo v Dačicích neoprávněně na místě vyhrazeném pro invalidy, byla to chyba, omlouváme se za to a se zástupci agentury to budeme řešit,“ napsal Vořechovský ve vyjádření ANO. Dodal však, že hnutí doposud nikdo o pochybení neinformoval.

Expert: Zábor neznamená, že můžu parkovat kdekoli

Seznam Zprávy popsaly tento týden už jeden případ parkování štábu hnutí ANO na invalidech v Telči.

Na centrálním parkovišti tam v pondělí zaparkoval volební karavan a hned vedle– na dvou parkovacích místech určených pro invalidy – zastavila další dvě auta hnutí. V jednom z nich seděla na zadním sedadle šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Parkovaní na invalidech během předvolební akce hnutí ANO v Telči.

Všude kolem byla sice spousta volných parkovacích míst, Babišův tým ale počítal s tím, že můžou zaparkovat kdekoli, protože mají zaplacený zábor pozemku. Po chvíli však někdo zavolal policii a ta rozhodla o tom, že auta musí přeparkovat. Řidiči po výzvě policie z míst odjeli.

Seznam Zprávy oslovily advokáty a dopravní experty, aby objasnili, zda se mění pravidla parkování, pokud je někde zábor.

Advokát David Pytel vysvětluje, že zábor veřejného prostranství má poměrně chudou právní úpravu. „Ta de facto výslovně reguluje pouze podmínky, za nichž je možné zábor provést, a dále sankce v případě neoprávněného záboru,“ uvedl.

Klíčové však je, že zábor podle něj automaticky neznamená, že přestávají platit značky. „Právní úprava při záboru (zvláštním užívání veřejného prostranství) nehovoří o tom, že by přestala platit pravidla provozu na pozemních komunikacích či jakákoliv jiná. Za této situace jsem toho právního názoru, že je třeba dodržovat všechna omezení plynoucí z právních předpisů. Například řešený zákaz parkování na místě pro zdravotně postižené bez oprávnění,“ míní advokát Pytela.

Podle jeho názoru tedy postupovala policie správně, když auta vykázala.

Stejný názor má i Petr Juráň z Advokátní kanceláře Juráň. „Záborem veřejného prostranství (v tomto případě parkoviště) automaticky nepozbývají platnosti dopravní značky v zabraném prostoru. Případné dočasné omezení dopravních značek v daném prostoru by mělo být uvedeno v rozhodnutí o záboru, příp. jiném rozhodnutí a na místě řádně vyznačeno (např. překrytím dočasně neplatných značek, apod.). Pokud se to v daném případě nestalo, mám za to, že dopravní značka označující místo vyhrazené pro parkování pro invalidy byla platná,“ napsal ve vyjádření pro Seznam Zprávy advokát.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Dvě auta hnutí ANO na invalidech v Telči

Názor oslovených advokátů nerozporuje ani dopravní expert a bývalý šéf Besipu Roman Budský.

„Když se na to podíváte z hlediska pravidel silničního provozu, kdo z účastníků a policistů ví, že to je vyhrazený prostor? Pořád to uspořádání včetně dopravního značení vypovídá o tom, že to je prostor, kde platí příslušná pravidla silničního provozu. Značka podle mě jednoznačně platí,“ komentoval situaci v Telči dopravní expert.

Když uděláte zábor, tak to musíte příslušně označit a značky zneviditelnit. Zábor byl proveden papírově na základě rozhodnutí, fyzické provedení tomu neodpovídalo. Roman Budský, dopravní expert a exšéf Besipu

Podle Budského je háček v tom, že „papírově“ byl zábor v pořádku, ale na místě to nebylo zařízené. „Když uděláte zábor, tak to musíte příslušně označit a značky zneviditelnit. Zábor byl proveden papírově na základě rozhodnutí, fyzické provedení tomu neodpovídalo.“

Hnutí ANO se však postup policie nelíbí a odmítá, že by jeho řidiči pochybili. Hájí se tím, že i místa určená pro parkování invalidů byla pronajatá.

„Město Telč nám tento prostor vyhradilo. Od technických služeb města Telč, které spravují parkoviště, jsme měli řádně pronajatý a zaplacený zábor. Samotné technické služby pak tento prostor před naším příjezdem zapáskovaly a to včetně míst, odkud policie posléze auta vykázala. Zábor je ohraničený i na mapce, kterou od nás máte k dispozici. Místa v danou dobu neplnila funkci veřejného parkoviště, což vašemu serveru potvrdil vedoucí odboru dopravy města Telč Pavel Chromý,“ napsal ve vyjádření mluvčí hnutí Vladimír Vořechovský.

Mluvčí ANO dodává, že oni jako pořadatelé nemohli značky zakrýt. „Případné dočasné omezení dopravních značek v daném záboru nebo jejich překrytí pak podle našeho názoru nemůže udělat nikdo z organizátorů setkání s občany.“

Vedoucí odboru dopravy města Telč Pavel Chromý skutečně Seznam Zprávám potvrdil, že ANO mělo prostor pronajatý – včetně míst, odkud policie auta vykázala. Dodal ale, že je otázkou, zda měli policisté informaci o tom, že je plocha pronajatá k politické akci. Zmínil také to, že nebylo nutné za každou cenu parkovat zrovna na místech pro invalidy.