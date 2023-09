Babišovo řečnění odehnalo poslance ze sálu. Hlasování pak koalici zaskočilo

Poslanci se k debatě o balíčku dostali až těsně před 11. hodinou. Přihlášených do obecné rozpravy je nyní ještě 30 poslanců, dalších 38 je pak přihlášeno do podrobné rozpravy. Schůze trvá už třetí den kvůli opozičním obstrukcím. Jen schvalování programu trvalo přes 26 hodin kvůli dlouhým projevům opozičních představitelů. Ti v nich hodlají pokračovat i dnes.

Premiérovi Fialovi pak Babiš vzkázal, že to, jakým způsobem se bude za řečnickým pultíkem vyjadřovat, je jen na koalici. „Je to jen na vás. Přestaňte mě urážet, přestaňte lhát,“ řekl Babiš a zároveň se pochválil za to, že si myslí, že od roku 2013, kdy poprvé nastoupil do Poslanecké sněmovny, se „z hlediska projevů vylepšil“.