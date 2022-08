Bartoš je další kauzou STAN zaskočen. Chce znát obsah schůzek s Redlem

„Při vzniku koalice jsme se ptali hnutí STAN na jejich historické vazby na pana Redla, který patřil do skupiny kolem Radovana Krejčíře. Byli jsme ujištěni, že jde o dávnou minulost. Chceme tedy slyšet, jak to skutečně bylo,“ uvedl tehdy předseda Pirátů a nynější vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš na sociálních sítích .

„Je to nepříjemná situace. Pan Mlejnek buď věděl, kdo je pan Redl zač. Pak by měl vysvětlit, co spolu řešili. Nebo to nevěděl a pak asi nemá řídit zpravodajce,“ řekl pro Seznam Zprávy předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Upozornil i na to, že u Mlejnka mu chybí vedoucí praxe v tajných službách.