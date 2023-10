BIS varuje před hackery. „Na české servery je vypsaná odměna,“ říká Bartoš

Čerstvě zveřejněná výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2022 potvrzuje to, co řada českých úředníků zažila naposledy tento týden - proruští hackeři čím dál častěji útočí na ministerstva a další úřady.

Civilní kontrarozvědka pod vedením Michala Koudelky v části, která se věnuje kybernetické bezpečnosti, doslova píše o „nebývalém nárůstu aktivit ruských hackaktivistických skupin“.

Podle ministra pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) je oblast kyberbezpečnosti v Česku dlouhodobě podfinancovaná. Hrozbě útoků na státní systémy by podle něj měl pomoci chystaný převod webů státní správy pod jednotnou doménu.

„Do roku 2025 by to mělo být hotovo,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy. „Slibujeme si od toho, že by to mohlo pomoct i s phisingovými útoky, při kterých se podvodníci tváří jako weby státních úřadů.“

Cílem ruských útoků jsou podle tajné služby weby státních institucí, telefonních operátorů, provozovatelů dopravní infrastruktury i médií. Naposledy útoku čelily tento týden webové stránky vlády, Parlamentu, Ministerstva vnitra, pražského letiště a policie i hasičů.

Dnes vyšla výroční zpráva BIS, v níž se píše, že zaznamenali nebývalý nárůst aktivit ruských hackerů i směrem ke státním institucím. Poslední velký útok se odehrál před dvěma dny. Co na to říkáte? Jak vážné to je?

Je to nemilé. Dokonce jsem zaregistroval, že někde na darknetu se vypsala soutěž o sestřelování českých serverů pro ruské hackery, i s nějakou odměnou.

Kybersvět se rychle mění, takže bohužel někdy ty reakce jsou až ex post. A žádný stát proti tomu není imunní. Dokonce ani Izrael, kde jsem to měl možnost vidět před dvěma lety - vynakládají na kyberbezpečnost obrovské množství peněz, mají to velmi sofistikované a přesto nejsou zcela imunní.

Co se s tím dá dělat?

Jedna z věcí, která výrazně může pomoci tomu se do budoucna bránit, je projekt, jehož jméno teď nikomu nic neřekne - migrace na doménu gov.cz. Jednoduše řečeno: dneska má každé ministerstvo svoje řešení, svoji doménu, svoje zabezpečení. Ale když to bude společné, tak to jednak zjednodušíte, jednak vlastně bráníte jenom jeden směr útoku. Tedy tu doménu, za kterou jsou virtuální i fyzicky poskládané systémy ministerstev.

O tom se mluví již dlouho. Proč to jde tak pomalu?

Do roku 2025 by to mělo být hotovo. Problém je, že každý by chtěl na party, ale nikdo nechce uklízet. Takže tahle oblast byla dlouhodobě podfinancovaná, ale zlepšuje se to.

Máme NÚKIB. Máme poměrně sofistikovaný tým, který pracuje s kybernetickými útoky, byť i relativně banální DDOS útok, přílišné zatížení těch serverů, může způsobit výpadek toho systému pro uživatele zvenčí.

S tím, jak čím dál víc lidí komunikuje se státem digitálně, narůstají i phishingové útoky, které se často tváří jako oficiální zprávy právě z nějakého úřadu.

Hlavně na nic neklikat. Třeba v momentě, kdy ministr práce Marian Jurečka spouštěl elektronickou žádost o pomoc v energetické krizi, objevil se falešný formulář, který měl nějakou adresu typu „xyhbž“.

I v tomhle by převod pod jednu doménu pomohl, protože by občan díky jednotnému názvu snadněji viděl, že komunikuje se státem. Zároveň má stát už roky schválenou jednotnou grafickou podobu, aby bylo na první pohled poznat, že je to státní instituce. Ale nikdy to není stoprocentní. Nám se docela daří tyhle phishingy řešit díky nic.cz, když jsou v rámci Česka i EU. Ale problém je, když je to nějaký server v zahraničí.

Řekl jste, že kyberbezpečnost je historicky podfinancovaná. Tato vláda na to dá víc peněz?

Jak jsem se o tom měl bavit například s generálem Šnajdárkem, tak významná část investic v rámci posílení obranyschopnosti půjde právě do kyberbezpečnosti. A nejen do ministerstev, ale i do dalších věcí, které lidé využívají - nemocnice, dopravní infrastruktura.