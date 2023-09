Boj o DPH na vložky ve Sněmovně. Snížení sazby si ženy neprosadily

V Poslanecké sněmovně se sešikovala skupina poslankyň napříč politickým spektrem, které se snažily na poslední chvíli změnit rozhodnutí ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) a donutit ho k přesunutí menstruačních potřeb do snížené sazby daně. To se nakonec nepodařilo. A stála za tím – mimo jiné – i žena.

Vložky, tampony, menstruační kalhotky a takzvané menstruační kalíšky v současné době spadají do 21procentní sazby daně. Poslankyně by je rády viděly ve snížené sazbě DPH ve výši 12 procent spolu třeba s léky nebo zdravotnickými pomůckami. Menstruační pomůcky ve snížené sazbě daně už mají například na Slovensku, v Německu, Francii a dalších zemích EU. V Irsku je pak daň na tyto prostředky nulová.

Poslankyně, které za zařazení ženských hygienických potřeb do nižší sazby daně bojují, argumentují tím, že menstruační potřeby jsou pro polovinu populace jednoduše nezbytné. „Nevnímají je jako mýdlo či vodu po holení, ale jako něco nezbytného, jako třeba náplast nebo obvaz. Proto je třeba k tomu tak přistupovat,“ uvedla poslankyně za hnutí STAN Barbora Urbanová.

Zástupci podnikatelů nebo odborářů dnes měli jednu z posledních šancí říct ministru financí výtky ke konsolidačnímu balíčku, byť na rozpočtovém výboru dostali jen pět minut. Stanjura řekl, že po covidových letech by měli pomoct oni.

„Za mě by to byl silný signál ženám, že s nimi jako společnost počítáme. Jde mi principiálně o to, že menstruaci žena neovlivní a prostě se jí děje. Menstruační pomůcky jsou věc základní potřeby,“ vysvětlila její stranická kolegyně Michaela Šebelová.