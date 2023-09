Bouře ve STAN kvůli „ošizenému“ školství

Místo škrtů STAN naopak požaduje Ministerstvu školství přidat. „Je to jedna z podmínek, abychom mohli podpořit rozpočet,“ řekl Seznam Zprávám poslanec a člen školského výboru Jan Berki (STAN). „Nenaplňuje to naše představy,“ nechal se slyšet první místopředseda hnutí Lukáš Vlček.

Ani to ovšem nestačí - ve školství přibylo dětí i tříd, vláda se navíc zavázala zvedat platy učitelů. Jediným řešením by podle Beka bylo snížit stavy nepedagogických pracovníků, tedy kuchařek či školníků.

Podle STAN by bylo potřeba, aby oproti poslednímu Stanjurovu návrhu přibylo 20 až 25 miliard.

STAN si nechalo například spočítat, že zatímco Ministerstvu obrany stoupl rozpočet o 0,6 procent HDP, u školství klesl o 0,4 procenta. Právě na obranu Jany Černochové (ODS) se pak Starostové dívají jako na jeden z možných zdrojů, který by mohl „pomoci“ školství.

Ministryně by podle nich mohla například zkontrolovat, zda skutečně stihne utratit všechny peníze na plánované veřejné zakázky.

„Vypadá to, že peníze pro školství by měly být i na úkor jiných agend. A v téhle chvíli se nějakým způsobem bavíme o tom, jak vysoká bude příjmová stránka rozpočtu,“ uvedl předseda strany Vít Rakušan (STAN).

Co se myslí příjmovou stránkou rozpočtu? Starostové jsou přesvědčení, že Stanjurův odhad příjmů pro příští rok je příliš konzervativní. Do rozpočtu podle jejich expertů přiteče více peněz - a je tedy zbytečné škrtat a propouštět zaměstnance škol, jen aby se na konci roku ukázalo, že to nebylo nutné.