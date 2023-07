Bylo by škodlivé hledat viníka mimo naši zemi, řekl Pavel na návštěvě jižních Čech

„Potom je jednoduchá cesta, když lidem někdo dá nějakého viníka, ať už tím viníkem je Fialova vláda nebo ukrajinští uprchlíci. Je to zjednodušení, protože ty problémy rozhodně nejsou tak jednoduché. A bylo by asi velice škodlivé, kdybychom toho viníka hledali někde mimo naši zemi. Většina problémů, kterými dnes procházíme, má kořeny u nás. A my bychom měli hledat řešení vnitřní. To řešení je velice rychle konsolidovat schodek státního rozpočtu, pracovat na snížení inflace,“ řekl prezident.