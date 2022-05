„Cermat je problém.“ Gazdík kvůli zakázkám poslal do organizace auditory

„Některé zakázky, které Cermat v minulosti provozoval, se mi nezdají být přiměřené,“ pokračoval s tím, že potvrdit, či vyvrátit to ale musí znalec nebo auditor.

Server iDnes v pondělí informoval, že ministerstvo poslalo do Cermatu, příspěvkové organizace resortu, auditory, kteří mají zjistit, proč organizace platí desítky milionů ze servis tiskáren pro maturitní a jednotné přijímací zkoušky. Výsledek auditu by podle serveru mohl být jasný asi do měsíce.