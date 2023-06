Černochová naúčtovala Ševčíkovi závod atletů. „Je tu doba úspor,“ vysvětlila

„Vzhledem k tomu, co se v médiích dělo kolem pana Ševčíka, přišel se mě zeptat ředitel Dukly, co si myslím o Memoriálu Josefa Odložila. Já se ho zeptala, kolik nám platí jako rezortu. ‚Je to akce, kterou chcete jako Dukla, nebo ji nechcete?‘ ptala jsem se. Oni říkali, že sportovci nemohou za to, co se kolem děje, že se tam nyní vede soudní spor. Pan ředitel ale zjistil, že organizátoři závodu nic neplatí,“ řekla Seznam Zprávám ministryně obrany.