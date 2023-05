Černochová odmítla povýšit plukovníky. Nechtěla jsem ohrozit vyšetřování, říká

Místopředseda výboru pro obranu Pavel Růžička (ANO) je k případu a způsobu jednání Černochové kritický. „Dočetl jsem se, že paní ministryně měla údajně informace od Vojenského zpravodajství od začátku volebního období, když tam byl pan generál Opata. To je více než 500 dnů, takže 500 dnů Vojenské zpravodajství něco zkoumalo, paní ministryně zasahovala do kompetencí náčelníka generálního štábu a poté Vojenské zpravodajství řekne: ‚Sorry, my jsme zjišťovali a zjistili jsme, že se nic nestalo,“ uvedl opoziční poslanec.

Z toho důvodu odmítla v danou chvíli plukovníky uvést do vyšší pozice. „Dostala bych se do situace, že bych nezabránila tomu, že se daní lidé posunou do pozic, kde budou rozhodovat o věcech, na které poukazovalo Vojenské zpravodajství, že by rozhodovat neměli. V takový moment bych selhala jako kontrola. Proto jsem si pod sebe v tomhle období vzala plukovníky,“ vysvětluje ministryně obrany.