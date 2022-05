Čižinský: Stany jsou naprostá nouzovka, není to důstojné Česka

Hasiči během noci ze středy na čtvrtek vybudovali v pražské Troji stanové městečko pro uprchlíky z Ukrajiny. Praha nyní řeší zejména problém s romskými uprchlíky, kteří přebývají na Hlavním nádraží. V nedůstojných podmínkách tam podle občanských iniciativ žijí stovky lidí.

Stanové městečko je na pozemku mezi Povltavskou ulicí a městským okruhem. Starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha Sobě) v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekl, že k přesunu uprchlíků z Hlavního nádraží dojde co nejdříve.

Kdy se tam uprchlíci budou moci přesunout? Dnes jste tam byl.

Tuto informaci nemám, ale všechno je připravené. Hasiči odvedli velmi dobrou práci, je tam deset hangárů, které mají podlážku, mají tam postele, mají tam také stany, kde jsou židle a stoly. Takže předpokládám, že je vše připravené, a doufám, že k přesunu dojde co nejdříve, protože situace na Hlavním nádraží je neúnosná.

Předpokládám, že na místě budou mít uprchlíci také sociální zázemí.

Ano, teď probíhá zrovna připojení k inženýrským sítím. To znamená na vodu a elektřinu.

Kdo bude organizovat dopravu uprchlíků do stanového městečka, hasiči?

Jsem přesvědčen, že to takto je. Hasiči jsou ochotní, ale skutečně tuto agendu by mělo převzít kompletně ministerstvo vnitra. Nejde o lidi, kteří mají status (uprchlíka), aby bylo potřeba zapojení města nebo městských částí. Ty se toho nezříkají, ale tuto agendu by skutečně mělo kompletně řešit ministerstvo vnitra.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy +2

Ubytování ve stanech je na přechodnou dobu. Jak tam podle vás mohou být uprchlíci maximálně dlouho?

Toto řeší skutečně jenom tu neúnosnou situaci na Hlavním nádraží, kde děti a těhotné ženy spaly na zemi, na což se samozřejmě žádný slušný člověk nemůže dívat. V řádu dnů by mělo naběhnout jiné řešení, které připraví ministerstvo vnitra, protože stanový tábor skutečně není prostředí, kde je možné být týdny nebo měsíce, to není důstojné České republiky.

Co říkáte na nastalou situaci?

Pořád jsem doufal, že to takto nebude, že k tomu nedojde. Kdyby se ta situace – a tady je třeba říct vinou ministerstva – nedostala do tohoto bodu, tak bychom k tomuto kroku nikdy nepřistoupili, nic dobrého to nepřinese.

Co to znamená pro Prahu 7?

My jsme měli již během covidu na tom stejném místě stany pro lidi bez domova, kteří se nakazili covidem. Takže neočekávám žádné velké dopady, je ale potřeba, aby velmi rychle naběhlo ministerské řešení.

Jsme ochotni to na dočasnou dobu vydržet, abychom pomohli, aby se na Hlavním nádraží nestala nějaká tragédie. Ministerstvo musí použít svá zařízení, která jsou na to uzpůsobená.

A po vyřešení situace se stany sbalí? Nebo budou na místě déle, kdyby se opakoval stejný scénář a přišli další uprchlíci?

My za pražskou koalici společně s panem primátorem apelujeme na ministerstvo, aby co nejdříve ty lidi převezlo do svých kamenných budov, kde to bude daleko lepší. Blíží se vedra, kdo byl na skautském táboře, velmi dobře ví, že v takových stanech ve vedru není možné normálně fungovat, bude to rozžhavená plocha. Je to naprostá nouzovka, jenom proto, aby děti a ženy nespaly na podlaze.