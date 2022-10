ČSSD na severu válcuje značka, kterou Hamáček před dvěma roky zarazil

Lepší Sever by podle něj v Meziboří ani tolik netáhl, ale nové uskupení bere jako partnera. Prý jsou v něm lidé, které dobře zná a považuje je za „velice schopné“. Když mluví o současné ČSSD v kraji, říká: „Jsou tu jedinci. Ale opravdu jedinci.“

Pohled na volební výsledky pak ukazuje stav zdejší ČSSD ještě v horších konturách. V bývalých okresních městech buď nekandidovala vůbec, anebo pohořela tak, že se nedostala do zastupitelstva.

Výjimkou jsou Louny, kde sociální demokraté získali dva mandáty za 6,7 procenta hlasů, a Chomutov, kde ovšem uspěla kandidátka spojená s Lepším Severem. Kandidoval na ní jediný sociální demokrat, který se ale do zastupitelstva neprobojoval.

„Výsledek sociální demokracie je tristní. I pro mě to je zklamání,“ hodnotí uplynulé volby šéf krajské organizace a člen celostátního vedení ČSSD Radek Scherfer. V domovské Kadani kandidoval za Lepší Sever, se změnou vedení Lidového domu to již není „trestné“. Lepší Sever zde získal jeden mandát, on sám ale spadl až na místo šestého náhradníka.