U Šabatové v kuchyni: Chci Prahu příjemnější, třeba jako je Paříž

Sociální demokraté, kteří vypadli při posledních komunálních volbách z pražských radnic (a později i ze Sněmovny) a Zelení, kteří rovněž patří mezi politické outsidery, testují v hlavním městě možnosti své další spolupráce.

Pražský pilotní projekt se jmenuje Solidarita pro Prahu a vede jej bývalá disidentka a někdejší Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová.

Novináře ve čtvrtek pozvala k sobě domů s tím, že se ani nemají zouvat. Rozhovory dávala ve své pracovně, která je zároveň ložnicí. V kuchyni nad ručně dělanými chlebíčky a miskami s malinami vysvětlovala, jaké jsou její další plány. Ty pak rozvedla v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Co má společného Anna Šabatová a Praha? Mám vás vždycky spojenou spíš s Brnem.

Žiji tu od roku 1974. Přistěhovala jsem se do Prahy, do Anglické ulice. Tam jsem žila přes 30 let a teď žiji 17 let v Londýnské ulici. Máte pravdu, že v Brně jsem se narodila a vyrostla tam a potom později jsem tam i pracovala, ale každý pátek jsem skončila tady, protože tady mám rodinu. A trvalé bydliště.

Přesto, dvakrát jste kandidovala v Brně, dá se vlastně nátěr Brna sloupnout? Protože v Praze se už z toho trošku dělá legrace, když kandiduje nerodilý Pražák.

Já nechci, je to moje rodné město. Přišla jsem ale ve 23 letech do Prahy, ve 23 letech. Co chcete víc?

Foto: Martina Machová, Seznam Zprávy Anna Šabatová ve vnitrobloku domu, v němž bydlí. Zahrádku obdělává se sousedem.

Proč jste se rozhodla kandidovat?

Byla jsem požádána z obou stran, to bylo nejdůležitější. Že se dohodli, mě naplňovalo politickým uspokojením, a říkala jsem si, že to je vlastně pocta, že se na mě obrátili, abych kandidátku vedla. Ale vzala jsem si zprvu 14 dní na rozmyšlení.

A co byl ten okamžik, kdy jste si řekla, že do toho chcete jít?

Jsem přesvědčená, že toto spojení má silný potenciál uspět a posunout život v Praze o kus dál lepším směrem. Má vize je, aby Praha se daleko více podobala městům, jako je Vídeň, Berlín nebo Barcelona a Paříž. Metropolím, o kterých si myslím, že jsou to města více příjemná pro život.

Co vám v Praze v tomto ohledu nejvíc chybí, jaké je vaše hlavní volební téma?

Moje hlavní téma je sociální oblast, ale velmi citlivě vnímám právě i věci související s životním prostředím. V osobním životě se snažím žít skromně. Nemám auto, mám zahrádku, na které pracuji s jedním sousedem, ve sklepě mám vermikompostér.

Takový krásný příklad toho, jak se má město proměňovat na všech možných úrovních, je chodníček (podél magistrály) na hlavní nádraží. Jsou tam přechody, nemusíte jít tím nepříjemným podchodem. Patří sem i infrastruktura, školky, jesle, sociální služby, víc terénních služeb, které přicházejí do domácností. U starších lidí je třeba zkvalitnit pobytové služby a u lidí s handicapem je pokud možno deinstitucionalizovat, aby mohli žít v komunitě nebo v malinkých skupinách. A to všechno je řešitelné a není to otázka zákonů, ale otázka politik.

Teď jste jmenovala témata, která jsou velmi podobná těm, o kterých mluví i některé strany současné magistrátní koalice. Jak se od nich chcete odlišit, proč volit vás?

V některých věcech jdeme trochu hlouběji. Třeba v otázkách bydlení. Ale vykročili správným směrem a v těch lidech, kteří jsou dneska na radnici, v zásadě vidím potenciální partnery a nechtěla bych se vůči nim nějak negativně vymezovat.

Nedávno jsem byla v Brně, kde sociální demokraté mají rovněž velké předvolební téma bydlení, s pomocí města chtějí zakládat bytová družstva. Chcete něco podobného?

Budeme uvažovat i tímto směrem.

Kampaň povedete z kuchyně?

To je pouhý počátek. Zahájení kampaně už bude někde jinde, ve veřejném prostoru.

Vaše kuchyň je tedy spíš něco jako volební štáb?

Ano, je to tak. Už se tady scházíme

Můžete mi říct, jak bude kampaň vypadat?

Ještě ne.

Kdo se hlásí o post primátora Prahy? Piráti - Zdeněk Hřib Spolu - Bohuslav Svoboda STAN - Petr Hlaváček ANO - Patrik Nacher (neschváleno) ČSSD a Zelení - Anna Šabatová Praha Sobě - Jan Čižinský KSČM - ?

Jaký je váš vztah k Zeleným a k ČSSD?

Jako k ideovým směrům výborný. V době klimatické krize budeme muset dělat změny. Hovoří se o sociálně-ekologické transformaci a o spravedlivé transformaci. Jestli něco chybělo v minulosti Zeleným, tak to bylo to, že neuměli oslovit lidi, kteří spadají do chudší části společnosti, že ta opatření jsou nutná a že je nepoškodí. A pak v těch stranách mám dlouhodobě přátele a rodinu.

Část pražské ČSSD vás jako lídryni v hlavním městě odmítla, ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík dokonce na protest vystoupil z ČSSD. Dá se v takovéto atmosféře uspět?

Určitě. Já jsem přesvědčena, že se dá uspět.

Mluvila jste s někým, kdo proti vám v ČSSD vystupuje?

Ne. Ale já se přiznám, že s těmi lidmi nemám osobní kontakty. Jen s panem Ludvíkem jsem přišla do kontaktu letmo úředně jako veřejná ochránkyně práv. Ale proč má výhrady, nevím, on to nespecifikoval.

Vyloučili jste strany, se kterými nechcete v případě úspěchu do koalice? Které to jsou?