Na pražskou kandidátku ANO se vrací někdejší klíčová Babišova spojka

„Ano, preferuji tuto dvoufázovou přípravu kandidátky. Pokud dnes krajský sněm nebude akceptovat tento můj požadavek, nepůjdu do toho,“ řekl Nacher Seznam Zprávám. Někteří straníci však mají obavu, že by oproti konkurenci byli s kandidátkou bez lídra v příštích týdnech v nevýhodě.

Předseda pražského ANO Ondřej Prokop chtěl mít kandidátní listinu hotovou už nyní. Nachera však za lídra chce, tudíž dle svých slov je připravený jeho podmínku akceptovat. „Trochu mě to mrzí, protože Patrik Nacher získal podporu od všech oblastních předsedů. Chce si ale jednotlivé oblasti sám objet a hovořit s členskou základnou, aby měl co nejsilnější mandát. Nominaci na lídra by pak měl zhruba do měsíce potvrdit,“ řekl Seznam Zprávám Prokop.