Putinův přítel má továrnu v Česku, chrání ho řecký pas

Neexistuje mnoho jiných ruských oligarchů, kterým by se tak snadno prokazoval blízký vztah k Vladimiru Putinovi: Ivan Savvidis od kremelského vládce obdržel Řád Alexandra Něvského, osm let byl poslancem za „jeho“ stranu Jednotné Rusko a více než 10 let je členem Putinova poradního orgánu – Rady pro mezietnické vztahy.

Ačkoli by multimiliardář, který podpořil separatisty na Donbasu a na osobních internetových stránkách má stále společnou fotku s „vůdcem“, mohl být zařazen na sankční seznam EU jako jeden z prvních, nestalo se tak.

Přestože z řad Putinových podporovatelů bylo na konci letošního června na seznamu zapsáno už téměř 1800 jednotlivců a institucí. Ivan Savvidis zatím všem restrikcím uniká, aniž by se od Putina a jeho agrese distancoval.

Nyní je však podle informací redakce aspirantem na český sankční seznam. A Česko má přitom oproti jiným státům možnost mu přímo sáhnout na majetek. Na okraji středočeského města Slaný je továrna, kde oligarchova česká firma vyrábí obalový materiál pro potravinářský průmysl.

Jen na ukrajinském seznamu

Na své sankční soupisce má Savvidise, jeho manželku a syna od loňského října zatím jen napadená Ukrajina. Každý takový zápis znamená zmrazení majetku, zastavení obchodních transakcí a zákaz vstupu do země.

Seznam Zprávy se v diplomatických kruzích zajímaly, proč ze strany orgánů Evropské unie na Savvidise žádná blokace uvalena nebyla.

Potíž podle všeho vůbec není v tom, že by vůči byznysmenovi existovalo málo „důkazního materiálu“, nýbrž v tom, že má vedle ruského pasu od roku 2013 ještě řecký.

Po předcích mu totiž v žilách koluje i řecká krev. A ve staré domovině – hlavně na severu Řecka, v oblasti kolem Soluně – začal před 10 lety masivně investovat. V době, kdy se země vzpamatovávala z dluhové krize, koupil mimo jiné i přední fotbalový klub PAOK Soluň.

Foto: www.savvidi.ru Savvidisovi přišlo blahopřání přímo od Putina. Je z roku 2017 ke Dni národní jednoty.

Evropská unie tyto případy, do kterých jsou zapojeni ruští oligarchové s občanstvím některé z členských zemí, řeší podle zákulisních informací opatrněji než jiné.

Nicméně zdroje z české diplomacie ubezpečují, že případ Savvidis odložen k ledu nebyl a mezistátní komunikace v této věci probíhá. Řekové se případnému zápisu v tuto chvíli údajně nevzpouzejí, byť se má za to, že Savvidis má výrazný vliv i na některé tamní politiky. Blízko měl hlavně k levicovému premiérovi z let 2015 až 2019 Alexisi Tsiprasovi.

Zařazení Savvidise do vnitrostátního (českého) sankčního seznamu, kde je zatím jen šest lidí, by však ani Řecko nemělo jak zabránit. Podle unijních zvyklostí by ale mělo být o záměru dopředu informováno.

Ministerstvo zahraničních věcí se přímo k Savvidisovi a jeho případnému zapsání na sankční seznam veřejně nehodlá vyjadřovat.

„Detaily ohledně zařazování subjektu na vnitrostátní sankční seznam nemůžeme z bezpečnostních důvodů komentovat. V obecné rovině lze sdělit, že v případě státních příslušníků jiných členských států Evropské unie probíhá s danými státy koordinace,“ uvedl k otázkám Seznam Zpráv mluvčí českého ministerstva Daniel Drake.

Šest lidí na českém sankčním seznamu Jako první byl na vnitrostátní sankční seznam v dubnu zařazen moskevský pravoslavný patriarcha Kirill , rozhodnutí se jej ale fakticky nijak nedotklo, protože do Česka nejezdí a ani zde nemá žádný majetek.

Koncem června z rozhodnutí vlády na soupisku přibyl ruský oligarcha blízký Putinovi Vladimir Jevtušenkov a jeho syn Felix . Hlavní část jejich už zmrazeného majetku tvoří hotelový komplex Savoy Westend.

V srpnu kabinet soupisku rozšířil o další tři jména: ruského podnikatele Borise Obnosova (šéfa zbrojního holdingu KRTV), jeho dceru Olgu Zorikovovou a zetě Rostislava Zorikova. Obnosovovi blízcí mají v Česku nemovitý majetek, přičemž podle všeho na ruské výrobě zbraní nepřímo vydělávají.

Noví lidé do nepřetržitého provozu

Jak už Seznam Zprávy loni informovaly, u Slaného je filiálka Savvidisovy firmy Atlantis-Pak. Vyrábějí se zde umělá střívka na salámy a podobný sortiment. Redakce Seznam Zpráv se v minulých dnech na místě přesvědčila, že výroba jede stále na plné obrátky. Firma, která dle informací přímo z podniku má zhruba 70 zaměstnanců, momentálně hledá i nové lidi.

„Jde o nepřetržitý provoz s dvanáctihodinovými pracovními směnami, dlouhé a krátké týdny, práce i o sobotách a nedělích,“ popsala do telefonu ve stručnosti základní režim personalistka firmy. Už v počátku si lze prý vydělat 26 až 30 tisíc čistého. Podmínky si pochvaloval i muž v červeném pracovním plášti u východu z areálu.

„Je to tady dobré, platí nadstandardně,“ odpověděl na otázku reportéra.

Jako konečný majitel české pobočky je v příslušném registru uvedena miliardářova manželka Kyriaki. Oligarcha má svou ruskou základnu v Rostově na Donu. Do jeho impéria nazvaného Agrokom patří i další firmy z potravinářské branže. Celkem jeho ruský holding, trochu připomínající Agrofert českého expremiéra Babiše, zahrnuje asi čtyři desítky firem s 15 tisíci zaměstnanci.

Ačkoliv Savvidis v uplynulých letech rozjel byznys po celém světě, není známo, že by na Západě měl jiný výrobní podnik, než je ten ve Slaném.

Mimochodem s lidmi od Savvidise se v roce 2017 v Rostově na Donu osobně potkal i Marian Jurečka, tehdejší český ministr zemědělství, nyní ministr práce a sociálních věcí.

Vzácnou návštěvu z Česka připomíná tisková zpráva Savvidisova holdingu Agrokom. Bylo to v rámci podnikatelské mise do Ruska, kterou tehdy rezort zemědělství zorganizoval. Seznam Zprávy požádaly Jurečku, zda by si okolnosti cesty nevybavil, ani po urgenci na zaslané otázky neodpověděl.

Savvidis se v Rostově na Donu nezapsal jen jako mocný oligarcha, ale také mecenáš sportu a štědrý podporovatel pravoslavné církve.

Foto: Savvidi.ru Savvidis na archivním snímku s moskevským patriarchou Kirillem.

Zetko a svatojiřská stuha

Nejsou žádné zmínky o tom, že by Savvidis veřejně podpořil, či naopak odsoudil ruskou válku na Ukrajině. Mluví za něj však činy.

Nedlouho po zahájení konfliktu totiž přímo podpořil separatisty na Donbase dodávkou „humanitární pomoci“.

Nešlo jen o potraviny, ale i o dodávku 14 generátorů a 20 terénních automobilů UAZ. Savvidisovi na sociální síti Telegram 10. dubna za tuto pomoc osobně poděkoval vůdce samozvané Doněcké lidové republiky Denis Pušilin.

Konvoj na Donbas, orientovaný pouze na jednu stranu krvavého konfliktu, vypravila organizace zastupující řeckou minoritu v Rusku, jíž je Savvidis dlouholetým předsedou. O charakteru této pomoci si lze udělat obrázek i z následujících dvou propagačních videí. Nelze si například nevšimnout, že na jednom z vypravených kamionů je i obří svatojiřská stuha vytvarovaná do tvaru písmene Z, což je symbol ruských agresorů. Na plachtě je i logo strany Jednotné Rusko, hegemona ruského parlamentu.

Zmrazení neznamená konec

Nedávný případ sankcemi zablokovaného karlovarského hotelu Savoy Westend z majetku ruského oligarchy Vladimira Jevtušenkova ukazuje, že ani plomba na nemovitostech a obstavení účtů nutně nemusejí znamenat konec podnikání a propouštění lidí. Zmíněný hotel po šesti týdnech od zmrazení začal opět přijímat hosty, na veškeré finanční toky ale teď dohlíží Finanční analytický úřad.

Mluvčí Ministerstva financí Michaela Lagronová (nejen) v souvislosti s karlovarským případem uvedla, že snahou státu je minimalizovat dopady sankcí na českou ekonomiku. Jednou z možností – dosud nevyužitou – je dle jejího vyjádření i dosazení státního správce.