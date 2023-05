Diagnóza: Mají být politici pragmatiky, nebo spíš morálními autoritami?

Z historie víme, že člověk primárně se řídící principy morálky to v životě mívá těžké. Je paradoxem, že daleko větší šanci na ocenění má po své smrti. Samozřejmě, v mimořádných případech se ho dočká už za svého života, ale s takovou přízní osudu by raději nikdo počítat neměl. Málo pravděpodobné věci se prostě dějí s malou pravděpodobností, a tak životní příběh politického vězně a posléze prezidenta Václava Havla je ve srovnání s osudy Jana Husa nebo třeba Jeronýma Pražského spíše výjimečný.

To pragmatici, které dávám do protikladu k hodnotově zaměřeným lidem, mívají život snadnější. Jsou flexibilní a přizpůsobivost aktuální situaci je jejich schopností, ale zároveň i limitací a osudem. Díky tomu mají větší šanci dotáhnout to v reálném životě daleko, nicméně historici jejich názorovou nestálost jednou odhalí a pak jim ji vyčtou.