„Nikdy nezvedneme daně.“ Co politik myslí, když říká, že…

Přečtěte si Šťastné slovo Pravidelná sobotní satirická glosa Jindřicha Šídla o věcech, které hýbou politikou a společností a kterých jste si třeba nevšimli, nebo nechtěli všimnout. Každé pondělí ráno také sledujte nový díl pořadu Šťastné pondělí a večer si poslechněte Šťastný podcast.

Dvě volební období hnijete v opozici. Osm let se chystáte a třesete na návrat k moci. Nejlepší mozky a analytické týmy připravují podrobné scénáře, podle nichž začnete okamžitě vládnout a zachraňovat zem před definitivním úpadkem.

A pak se to konečně stane! Otevíráte hlavní vchod Strakovy akademie a je z vás znovu vládní strana.

Takže můžete konečně předvést vše, co dokážete.

No a když s tím pak začnete, ukáže se, že realita je složitější, než jste si byli ochotni připustit.

A přesně v takové chvíli se hodí tento vysvětlující manuál, který voliči objasní, co přesně politik myslí, když zrovna říká, že…

„…máme připraven podrobný a propracovaný plán od ekonomických expertů a během prvního roku naší vlády dokážeme snížit deficit státního rozpočtu jen na výdajové straně o sto miliard korun.“

Vůbec netušíme, co s tím budeme dělat. Všichni víme, že se to jen uškrtat nedá, ale lidé to od nás chtějí slyšet: Štíhlý, moderní, přívětivý, ale fungující stát, prostě všechny tyhle kecy, co vedeme od roku 1992.

„…rozhodně nebudeme zvyšovat daně, to je slib, který nehodláme za žádnou cenu porušit.“

Nakonec samozřejmě budeme muset zvednout daně. Zkusíme na začátku říct, že situace je ještě mnohem horší, než jsme čekali. Tak rok s tím vystačíme. A kdo ví, jestli pak ještě budeme vůbec vládnout.

„…nezavedeme poplatky u lékaře.“

To už jsme před 15 lety jednou zkusili a „Topol“ na tom úplně vykrvácel. Nikdo, opakuju NIKDO to slovo nikdy nepoužije! Válek?! Vlastíku, proč?!

„…připravíme a po široké politické dohodě prosadíme důchodovou reformu.“

Neprosadíme nic, protože ANO to stejně nechce, takže na tom nemá cenu krvácet, a protože stejně zase budou od příštích voleb vládnout, tak ať si to užijí.

„…tato vláda je připravena řešit otázku cen potravin, které občany oprávněně trápí. Budeme postupovat kombinací rozumných opatření, která má stát k dispozici, a necháme také působit trh.“

Zajeďte si zatím do Polska a my se budeme modlit, že to časem klesne jako benzin a elektrika. Pak to případně označíme za svůj velký úspěch.

„… díky windfall tax vybereme do rozpočtu 100 miliard.“

Vybereme 40 miliard. Možná.

„…naše koalice chce potenciální úspory hledat primárně na straně státu a až poté v kapsách občanů.“

Pořád nic nemáme. V podstatě se s tím nedá nic dělat. Ale už mluvíme o kapsách občanů. Takže až zvedneme daně, můžeme aspoň tvrdit, že jsme to říkali.“

„…zjednodušíme nepřehledný daňový systém a místo tří sazeb DPH otevřeme diskuzi o zavedení dvou sazeb. Je to velmi komplexní debata a jednoznačně odmítáme interpretaci, že jde o pouhé zvyšování daní.“

Tohle nám asi nikdo nesežere, když se podívá, jak a kam se ty položky přesunují. Ale aspoň to zkusíme a uvidíme, co na to řeknou lidé.

„…nelze dělat seriózní závěry z uniklých interních pracovních podkladů, jež jsou zveřejňovány bez patřičného kontextu a vysvětlení.“

Zkusili jsme to a lidi se můžou vzteknout. Hodíme to na Petra Vaška z České televize. Aspoň víme, kudy cesta nevede. Takže nasazujeme nouzovou verzi.

„…realita státního rozpočtu překonala naše nejčernější představy.“

Jestli nám voliči ještě jednou sežerou, když to hodíme na Babiše se Schillerovou, jsme pořád frajeři.

„…předchozí vláda svou nezodpovědnou a rozhazovačnou politikou způsobila téměř rozklad veřejných financí.“

Doufejme, že už všichni zapomněli, že jsme s nimi před volbami při rušení superhrubé mzdy, kterou jsme kdysi sami zavedli, udělali v rozpočtu každoroční díru bratru za 80 miliard.

„…zrušení superhrubé mzdy a snížení daní z příjmů fyzických osob bylo správným rozhodnutím, které nechalo peníze v kapsách občanů.“