Šťastný podcast: Paroubkovo zmrtvýchvstání a další velikonoční příběhy

„Pamatujete si, kdy se odehrál takzvaný Sarajevský atentát? Bylo to 28. listopadu 1997. A víte, co to bylo za den? Pátek. Tehdy ho zradili jeho spolupracovníci – stejně jako byl zrazen Ježíš – Pilip a Ruml. A on musel v neděli 30. odstoupit a pak vyšel mezi své věrné a pronesl tu slavnou větu Nic nekončí, jedeme dál. Tím vlastně vstal z mrtvých,“ popisuje Jindřich Šídlo.