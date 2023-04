Expert: V Koreji nerozhoduje úmysl provinilce, ale subjektivní vnímání oběti

V rozhovoru pro Seznam Zprávy vysvětluje, že jsou obdobné případy v Jižní Koreji brány velmi vážně. Nařčení z nevhodného chování tam čelí nyní i český lékař s hodností podplukovníka, který předminulý týden přicestoval do Koreje s delegací ministra dopravy Martina Kupky (ODS).

Pokud by se český lékař dopustil toho, z čeho je nařčený, jak velký prohřešek to v Jižní Koreji je? Jak to vnímají místní obyvatelé?