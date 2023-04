Zadržovaný lékař potřebuje advokáty, uvolněte peníze, žádají stát právníci

Pokud se má případ českého lékaře, který je už přes týden zadržován v Koreji, vyřešit rychle a smírem, potřebuje právní pomoc místní advokátní kanceláře. Uvádí to dvojice českých právníků, kteří se s žádostí o pomoc obrátili primárně na Ministerstvo obrany.

Právníci Klára Sovová a Jakub Lichnovský, kteří jsou v kontaktu s velvyslancem stejně jako se samotným lékařem, žádají stát, aby uvolnil peníze na zaplacení místních advokátů, kteří by se snažili najít s korejskou stranou dohodu.

„Pakliže by státní zastupitelství podalo obžalobu a věc byla postoupena k projednání korejským soudům, bude celá záležitost zcela jistě eskalovat v korejských médiích, kdy v takovém případě hrozí rozsáhlá medializace celého incidentu v Jižní Koreji. Bylo naznačeno, že pak bude mnohem těžší věc vyřešit smírně,“ upozorňují právníci.

Jak vysvětlují, dosavadní snaha řešit lékařovu situaci - a to i ve spolupráci s velvyslancem Gustavem Slamečkou - narazila na komunikační bariéry a kulturní rozdíly mezi českou a korejskou stranou. Z toho důvodu je podle nich nutné, aby lékař získal zastoupení místní advokátní kanceláře.

Ministerstvo obrany neuvedlo, zda žádosti vyhoví. Na dotaz Seznam Zpráv, zda má lékař k dispozici právníka a kdo ho platí, odkázal resort na Ministerstvo zahraničí. To už opakovaně sdělilo, že českému lékaři poskytuje standardní konzulární asistenci, mimo jiné právě asistuje při nalezení právníka s vhodnou specializací. Otázku, kdo má právní služby hradit, ale neujasnilo.

„Považuji za neuvěřitelné, že se armáda o svého důstojníka nepostará a nechá jej bez podpory v Jižní Koreji. Pro nás podnikatele to byla otázka sounáležitosti, protože aby nám dávali do detence členy delegace, považujeme za nevlídné a domníváme se, že to přesahuje meze i přes kulturní rozdíly. Prostě podplukovníka, primáře a důstojníka v uniformě Armády ČR (ano, byl ustrojen v uniformě) za sebou nenecháváme,“ kritizovala právnička Sovová armádu.