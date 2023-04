„Vylučuji sexuální napadení.“ Podnikatelé líčí, co se odehrálo v letadle

„Nikdo nepřišel a nikdo se nezeptal: Kdo z vás to viděl? Když jsme viděli, že se s námi nevrací zpět do České republiky, rozhodli jsme se sepsat naše svědectví,“ vysvětlila Sovová, proč dopis napsali. „Osobně ho neznáme a nemáme žádný zájem na řešení incidentu,“ uvedla s tím, že coby podnikatelé ale zároveň nechtějí, aby toto podle nich nedorozumění narušilo ekonomické vztahy mezi korejskou a českou stranou.

Sovová seděla o dvě řady před lékařem. Jak ale vysvětluje, situaci vestoje sledovala, protože kvůli nečekanému měření teploty měla obavy, aby se podnikatelská mise nezkomplikovala. A předpokládala, že pokud by byl nějaký problém, řešili by to místní hygienici právě s lékařem na palubě.

Podnikatelka Sovová pak v rozhovoru pro Seznam Zprávy ještě dodala: „Jestli se dotkl jejího zadku, to nevím, ale rozhodně to nebylo žádné plácnutí. A úplně bych vyloučila, že to bylo sexuálně motivované. Já jsem přesvědčená, že to vzniklo kvůli tomu, že tam byla ta skrumáž.“