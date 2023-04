Lékař, kterého zadržují v Koreji, poprvé promluvil o událostech v letadle

„Můj klient, když s vámi mluvil – bylo to dvě hodiny po půlnoci –, tak byl pod silnou medikací, protože je samozřejmě ve stresové situaci. A naprosto se v současné chvíli distancuje od toho, co řekl. Protože to je důsledek medikace a jeho psychického stavu. Ty informace se nezakládají na pravdě. Velice se omlouvá, že způsobil problém, který nyní spolu řešíme,“ uvedl pro Seznam Zprávy advokát.

Odmítl také hodnocení, které jeho klient vůči hygieničce v rozhovoru použil. „Naopak pan doktor řekl, že ta dáma, která mu měřila teplotu, byla velmi elegantní, velice jí to slušelo a byla velmi sympatická. On zcela jinak vypovídal jak na policii, tak u advokátů oproti tomu, co řekl vám. Já osobně se domnívám, že to je z důvodu jeho současného zmatení v důsledku silné medikace,“ vysvětlil advokát.