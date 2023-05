„Nebudu ustupovat, nenechám se zastrašit,“ říká premiér k hrozbě stávkami

Podle něho se kabinet nechystá ustoupit ani ve chvíli, kdy by odboráři vyhlásili stávku. „Opatření jsou sociálně citlivá, nevím, proč by měla být generální stávka. Nebudeme ustupovat, nenechám se zastrašit, ani vláda se nenechá zastrašit,“ pronesl premiér s tím, že přípustné jsou jen technicko-legislativní změny v balíčku.

Uvedl, že si je vědomý, že navrhovaná opatření mohou koaliční strany politicky poškodit. „Ať si každý položí otázku, proč to děláme. Zvýší mně to popularitu? Zvýší to popularitu vládě krátkodobě? Ani náhodou. Jsou to opatření, která jsou nepříjemná, neseme za ně politickou cenu, ale víme, proč to děláme. Děláme politiku, která je odpovědná vůči našim občanům. Žádnému tlaku nebudeme ustupovat,“ dodal Fiala.