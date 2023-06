Glosa: Aby se Nekula neradoval z majstrštyku předčasně

Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) bude ministrem zemědělství ještě necelé dva týdny. Mít to takhle za pár a pořád účinkovat ve vládě je vždycky nevděčný úkol. Tentokrát ale obsahuje ještě něco speciálního. Ministr se bude muset potkávat s kolegy, kterým se de facto vysmál. Pohled zpříma do očí bude náročný.

K docela dlouhé řádce důvodů, proč by daňová výjimka na víno měla být zrušena, tak přibyl trochu nečekaně další: nic osobního, ale ministr Nekula se tu zkrátka chlubí, že byl větší borec než jiní členové vlády, kteří svým rezortům a rozpočtům jako poctiví troubové utahovali opasky. A nesou politickou spoluodpovědnost za to, proč se šktrá právě „u nich“, a ne jinde.

„To byl dobrý tah, co? To bych se nemohl vrátit. To bych nemohl jezdit na víkendy domů. To vůbec nepřipadalo v úvahu,“ vysvětluje ministr (ze) Znojemské vinařské podoblasti. Někomu může připadat, že to myslí napůl nebo docela žertem. Ale stačí si vzpomenout, jak drsná kampaň se proti zavedení daně minulý měsíc vedla, včetně billboardů „Stanjuro, na Moravu nejezdi! Vinaři.“, a smích člověka přejde.