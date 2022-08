Glosa: Ať Babiš zkusí shodit vládu, je to jeho práce

Rozčilovat se nad tím je ale úplně zbytečné. Pokusit se svrhnout vládu je v podstatě povinným žánrem opozice. Její voliči očekávají, že to alespoň jednou během volebního období zkusí. Ostatně dnešní vládní strany to ještě jako opozice v předchozím období zkoušely na Babišův kabinet hned třikrát. A pokaždé samozřejmě neúspěšně.

Vždyť samostatné Česko už má za sebou šestnáct podobných pokusů a podařilo se to pouze jednou - zmíněnému Jiřímu Paroubkovi v březnu 2009. Stejně jako dnes, bylo to uprostřed českého předsednictví EU, kdy odstavil vládu Mirka Topolánka.

Sám Paroubek byl tenkrát nejvíc zaskočený, že to dokázal. A to jen díky tomu, že se k němu nakonec překvapivě přidali čtyři frustrovaní vládní poslanci - dva z ODS a dvě ze Strany zelených. Mezi dnešními 108 poslanci a poslankyněmi pětice vládních stran bychom asi také našli pár zklamaných. Ale zatím určitě ne tolik, aby se kvůli tomu spojili s úhlavním nepřítelem a potopili vlastní kabinet.

Takže pokud na hlasování o nedůvěře vládě dojde, uslyšíme od opozice spoustu projevů nejen na téma „Redlova mafie“, ale kabinet to přirozeně schytá za všechno. Že nezarazil inflaci, jak se chvástal. Že nevyřešil energetickou krizi. Že nezastavil zadlužování, jak sliboval. Že kašle na lidi, kterým málo a pomalu pomáhá.

Má to tentýž smysl, jako když dnešní vládní strany zkoušely vyslovit nedůvěru Babišově vládě poprvé kvůli zatažení jeho syna na Krym, podruhé kvůli střetu zájmů a potřetí kvůli nezvládnuté epidemii a ve chvíli, kdy Babiš přišel o toleranci komunistů. Tehdy i dnes to bylo zcela legitimní a srozumitelné.

Samozřejmě, můžeme si stokrát říkat, že v době krátkého půlročního předsednictví EU by mělo platit nepsané pravidlo hájení vlády. Nebo si můžeme si říkat, že Andrej Babiš chce tímto krokem ve skutečnosti jen překrýt své kauzy.

V září šéfa ANO čeká soud kvůli Čapímu hnízdu a do toho mu přišla obálka s modrým pruhem z francouzské prokuratury šetřící údajné daňové podvody při koupi nemovitostí na Riviéře. To vše se do zvažované prezidentské kampaně úplně nehodí.