Babiš chce odvolání Rakušana, podle Fialy jen kryje vlastní průšvihy

Napsal to předseda ANO Andrej Babiš v komentáři, který uveřejnila dnešní MF Dnes (MfD). ANO při vypuknutí kauzy údajné korupce v pražském dopravním podniku Dozimetr před letními prázdninami nechtělo hlasování o nedůvěře vládě iniciovat kvůli předsednictví Česka v Evropské unii, nyní je ale podle Babiše situace příliš vážná a vyžaduje rázné řešení.

Opakované kontakty s Redlem podle expremiéra diskvalifikují Mlejnka pro funkci v čele Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), Rakušan ho ale přesto odvolat nehodlá . Ve vládě by proto měl skončit vicepremiér a ministr vnitra, míní Babiš.

„Pokud i po těchto skutečnostech premiér Fiala v sobě nenajde špetku odvahy a rozhodnosti, dál se bude chovat jako slaboch a neodvolá Víta Rakušana z kabinetu, nezbývá nám než vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Dělat jsme to nechtěli v době předsednictví EU, ale situace je už příliš vážná. Radši rychlý řez, než aby Fialova vláda dál zesměšňovala vlastní zemi před celou Evropou a celým světem,“ uvedl Babiš v článku. „Nebo ať pan Fiala svým hlasem před občany posvětí svou shnilou vládu,“ dodal.

Poté, co Seznam Zprávy zjistily, že v pravidelném kontaktu s hlavou kauzy Dozimetr byl i nově jmenovaný šéf civilní rozvědky, bude chtít po ministru vnitra vysvětlení nejen opozice, ale i koaliční partneři.

Fiala na výzvu k odvolání Rakušana nereagoval. Právo hovořit o vyvolání hlasování má každý poslanec, ať už se práce ve Sněmovně účastní, nebo ne, uvedl premiér. „Podstatné je, zdali na to má dostatek hlasů. A rozložení sil v Poslanecké sněmovně je po loňských volbách jasné,“ uvedl Fiala.

„Spíše to na mne dělá dojem, že Andrej Babiš potřebuje překrýt svoje trestní kauzy u nás a ve Francii,“ dodal. Francouzský Soud pro vyšetřování závažné trestné činnosti podle zjištění deníku Le Monde zkoumá podmínky nabytí vily v Mougins na jihu Francie a vyšetřování zahájil v únoru. Babiš v pátek zopakoval, že veškeré nákupy nemovitostí ve Francii se uskutečnily v souladu se zákony.

Rakušan už dříve uvedl, že o stycích s Redlem před jmenováním Mlejnka věděl a nevadily mu, protože vztah obou mužů byl pracovní. Nového ředitele ÚZSI považuje za profesionála s úctyhodným kariérním profilem a nesdílí názor, že pouhý kontakt s jakkoliv problematickou osobou by měl člověka automaticky diskreditovat. Jediným důvodem k Mlejnkovu odvolání by podle něj bylo to, kdyby Mlejnek nezískal prověrku na stupeň přísně tajné. Případem se bude 25. srpna zabývat sněmovní komise pro kontrolu ÚZSI, o situaci chce s Rakušanem mluvit příští týden i premiér Fiala.