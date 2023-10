Glosa: Dobrá zpráva! Slovenská ministryně kultury umí napsat dopis

Ne proto, že byla vyhozena z Markízy kvůli svým rasistickým výrokům – i když i to se stalo – ani proto, že naposledy pracovala v dezinformační internetové televizi Slovan – i když to je také pravda.

Dokonalým ztělesněním je proto, že jestliže doteď pracovala pouze jako moderátorka, nemá pro vedení svého rezortu žádnou kvalifikaci. Ani o kultuře moc neví. Vlastně kulturu nemá příliš ani osvojenou. A co víc, nestydí se to dát najevo.

Objektivně je třeba říci, že je to dílo hodné ministryně kultury.

Martina Šimkovičová svůj dopis českému ministrovi kultury zveřejnila také na facebooku. A zřejmě očekávala pochvalu. Jenže jakou pochvalu, když to zní, jako když E. T. volal domů?

Inu, nevím, co přesně znamená „uprostřed těchto dvou národů“, ale tipl bych si, že „pan Tomáš G. Masaryk“ musí v hrobě připomínat ventilátor.

Asi víte, co obvykle následuje po takových slovech – ano, urážky. Asi víte, že takto se dopisy nezačínají, tedy pokud nechcete adresáta urazit. No, tak to víte víc než naše ministryně kultury.