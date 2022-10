Glosa: Kvůli Putinovi finančně krvácíme. Lepší než mít hanbou zohyzděnou tvář

Ve skutečnosti je posun vnímání české podpory Ukrajiny dramatičtější. Za záclonami obýváku, u kávovarů v kancelářích, v hromadných e-mailech, na fotbalových tribunách, na třídních srazech přibývá lidí, kteří říkají: Už mě to nezajímá, ať si to tam vyřídí mezi sebou. A hůř: Ať si Putin klidně vyhraje, hlavně když bude po všem. Když bude klid.

Byla by chyba takový náhled šmahem odsoudit. U mnoha lidí je přirozený. Únava je veliká. Dennodenní přísun krvavých zpráv z fronty na náladě nikomu nepřidá. Stejně jako drahé energie: copak „před válkou nebylo líp“?

Dělat se s tím nedá asi nic. Leda vytrvat. Je to nepopulární, protože se v Česku nesmyslně zažilo, že na politiky se musí pouze plivat. Leč tentokrát se musíme spolehnout, že vláda neuhne.

Konstatuje, že 20 až 40 % obsahu amerického Twitteru tvoří pouze 6 % uživatelů. U nás to bude, hádám, podobné. Obsah sítí nereprezentuje názory většiny uživatelů.

Rusové straší jaderným arzenálem. Paradoxně by jeho využití vedlo k jejich konci.

Jakkoliv se to může zdát nevděčné, musíme v podpoře Ukrajiny vydržet. Jinak je náš osud zpečetěn. Nemyslím tím, že by Putin po uchvácení Kyjeva nakráčel přes Slovensko a Polsko až do Brna.