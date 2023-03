Glosa: To by fungovalo: Umělá inteligence místo politiků

Zastupitelům je přednesl, aniž by vzbudily jakýkoliv rozruch. Ani já, ačkoliv mám Půtu, dalo by se říci, „naposlouchaného“, jsem nijak zvlášť nezpozorněl. Snad že tentokrát hejtman působil trochu prkenně. Symbolicky, dá se říci.

Což by – myslím si – nebylo vůbec špatné, jakkoliv to Půta myslel jako žert.

Včerejší jednání krajského zastupitelstva jsem zahájil úvodním slovem, které jsem si nechal vygenerovat umělou inteligencí. Ještě to není úplně dokonalé, ale když to půjde tímhle tempem dál, může se klidně stát, že jednoho krásného dne nás v zastupitelském sále nahradí chatboxy 😉

Pokud by místo politiků hlasovala umělá inteligence, toto vše by odpadlo. Člověk – a to bychom si snad neměli nechat robotem vzít – by sestavil a sepsal program partaje či hnutí. A zastupitelé-stroje by se jím pak striktně řídili.