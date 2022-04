Hašek pozastavil členství v ČSSD. „Neříkám sbohem, pouze na shledanou“

Někdejší hlavní tvář sociální demokracie Michal Hašek přerušil své členství v ČSSD. Spolustraníkům ve svém domovském okrese Brno-venkov to oznámil před Velikonocemi, nyní to potvrdil Seznam Zprávám.

A neodpustil si rýpnutí do svého letitého vnitrostranického soupeře, expremiéra Bohuslava Sobotky. Ten loni opustil řady ČSSD tak, že nezaplatil členský příspěvek. „Přišlo by mi trapné po 24 letech utíkat ze sociální demokracie tak, že nezaplatím roční příspěvek ve výši několika set korun, jak to udělali jiní,“ říká Hašek.

„Neříkám sbohem, pouze na shledanou. Ale nepočítám s tím, že bych v příštích letech aktivně zasahoval do dění v ČSSD nebo za ni kandidoval,“ dodává. Na druhou stranu Hašek nemůže ani jako člen s pozastaveným členstvím bez svolení strany kandidovat za jinou partaj. Pokud by to udělal, přestal by být členem automaticky.