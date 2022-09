Hlasy z Václaváku. Ukrajina mě nezajímá. Mělo by se pomáhat hlavně Čechům

Na Václavském náměstí ve středu demonstrovaly desetitisíce lidí. Na otázku, proč se rozhodli protestovat, odpovídají většinou podobně: vadí jim vysoké ceny energií a odmítají vládu Petra Fialy. Přečtěte si, proč přišli na Václavské náměstí a co si myslí o organizátorech demonstrace.

Lubomír a Alena

Foto: Seznam Zprávy Lubomír a Alena přijeli do Prahy z Brna.

Lubomír s Alenou přišli na Václavské náměstí mezi prvními. Zúčastnili se už předchozí zářijové demonstrace a líbila se jim solidarita mezi lidmi. Názory nebo postoje organizátorů podle nich nejsou důležité.

Alena: „Mně je úplně jedno, jestli je někdo proruský, nebo proamerický. Tady se nic takového neřešilo. Tady jde o energie a českou vládu.“

Lubomír: „Kdo tady může být spokojený v téhle republice? Podívejte se, jak postupuje Česká republika v zahraničí. Jsme na tom úplně nejhůř ze všech s dotacemi na elektřinu.“

Alena: „Já jsem deset let v důchodu. Člověk celý život pracoval, naše generace se neválela na úřadech práce, aby na stará kolena žil spokojený život a nemusel čtyřikrát obracet každou korunu v ruce. A dneska – já jsem chodila na brigádu do obchodu, tam babička žmoulala v ruce horkou pětikorunu na dvě housky, ale ono jí to dneska nestačí.“

Jana

Foto: Seznam Zprávy Jana ráda poslouchá právníky Janu Hamplovou a Jindřicha Rajchla.

Odmítá vládu Petra Fialy, která podle ní nezvládá současnou situaci. Podle Jany je důležité zachránit hlavně průmysl, aby lidé neskončili na dlažbě. V první řadě by se podle ní mělo pomáhat Čechům, ne Ukrajincům.

„Beru to tak, že se má lidem pomáhat. Myslím si ale, že ta podpora je až moc štědrá k tomu, v jakém svrabu jsme teď my,“ říká.

Jana odmítá, že by organizátoři demonstrace vystupovali ve prospěch Ruska.

„Vůbec, to si nemyslím. Paní Hamplová je fantastická, pan Rajchl taky. Já s nimi souhlasím a věřím jim. S panem Vrabelem mají asi někteří problém, protože má asi nějaké průšvihy, do toho já úplně nevidím. Já to jdu hlavně podpořit, protože: Česká republika na prvním místě.“

Petr

Foto: Seznam Zprávy Petr říká, že válku na Ukrajině v podstatě rozpoutala Amerika.

Naposledy demonstroval na Václavském náměstí v listopadu 1989. V září na demonstraci nepřijel, musel pracoval. Za válku na Ukrajině podle něj může Amerika a nejvíc ho trápí ceny energií.

„To, co si dovoluje vláda teď, je horší než za bolševika. Můžu jet do zahraničí k moři, ale musím na to strašně dlouho šetřit. Když se podívám, že mě teď třicet dní pobytu v Turecku vyjde levněji než zálohy na plyn za 27 tisíc, tak co k tomu mám říct? Nepodporuju ani Rusko, nepodporuju ani Ukrajinu, nepodporuju ani Ameriku, která to všechno ve své podstatě rozpoutala. Jsem proti válce a jsem proti tomu nesmyslnému zabíjení, které se tam děje. Každá akce proti této vládě se nazývá proruská, ale tady nejde o Rusko. Tady jde o Česko na prvním místě.“

Bedřich, Jaroslav, Franta, Josef

Foto: Seznam Zprávy Partička čtyř kamarádů nevěří médiím. Nezajímají je prý ani Rusové, ani Ukrajinci.

Polovina čtyřčlenné skupinky jsou motorkáři, někteří prý znají osobně hlavního organizátora Ladislava Vrabela. Rozčílilo je, když po zářijové demonstraci premiér Petr Fiala prohlásil, že demonstraci svolaly proruské síly. V první řadě podle nich jde o cenu energií.

„Chci, abych přežil. Mám doma dvě holky a nemám na to, abych platil 7 tisíc za elektřinu a 12 tisíc za plyn.“

„Já jsem sám, jsem důchodce, mám barák, splácím na něj hypotéku. Předevčírem jsem bral výplatu, bez důchodu, a zbývá mi asi 600 korun na účtu. Neutáhnu to, ta elektřina, to je děs. Čeho tím zastropováním docílili? Vždyť na burze to teď šlo dolů a ta cena zůstává. Mě válka na Ukrajině nezajímá, mě nezajímá ani Putin. Ale proč je vyzbrojujeme?“

„Nechceme, aby v Evropě byla válka. Co je mi do nějakých Ukrajinců?“

„My že jsme proruští aktivisti, jak říkal Fiala? My jsme tady jenom proto, že tahle země je naše, nikoho jiného. Tady se jedná o nás.“

Adam

Foto: Seznam Zprávy „Na Ukrajině se nebojuje, spíš je to ta speciální operace,“ říká Adam.

Říká o sobě, že je vlastenec, který fandí spravedlnosti a pravdě. Novinářům nevěří, označuje je za presstituty. Nemá rád Spojené státy, i když si nepřeje ani návrat Sovětského svazu.

„Proti fialovské vládě, proti tomu hnusu, proti přijímání migrantů z té blbé Ukrajiny, kde se ve skutečnosti ani nebojuje. Výstup z NATO, výstup z Evropské unie. To jsou hlavní věci. Je to válka podivná, spíš je to ta speciální operace, žádná válka. Taky nevěřím žádným zprávám, co nám masmédia podsouvají. Víc budu věřit panu Vrabelovi, i když tam jsou také určité otázky. Ale nevěřím, že by byl financovaný z Ruska. To by se totálně zdiskreditoval, to je nesmysl.“

Petr

Foto: Seznam Zprávy Petr se bojí okamžiku, kdy bude muset platit za energie.

Šestatřicetiletý Petr přišel demonstrovat za lepší budoucnost a za Česko. Proti vládě protestoval už v září, ale jak říká, znovu si zapomněl zjistit, kdo demonstraci organizuje. Dočetl se, že jsou organizátoři proruští, ale nevěří tomu, protože to říkal premiér Fiala. Nejvíc ho trápí cena energií a potravin.

„Do budoucna taky asi určitě budu platit nějaké účty, jako je elektřina, plyn, potraviny nebo benzín, když budu mít auto. Nelíbí se mi, jak to jde nahoru. Koukal jsem třeba na máslo, třeba Rama v kelímku, tam jsem taky koukal, jak se to zvedlo.“

Vojtěch

Foto: Seznam Zprávy Komunisté rozdávali soudruhům rudé vlajky KSČM. Jednu z nich si půjčil i Vojtěch.

Komunista Vojtěch pracoval celý život v energetice. Vadí mu vystupování ministra průmyslu Jozefa Síkely a celá Fialova vláda. Na demonstraci přišel sám, ale věděl, že na Václavském náměstí potká soudruhy ze strany.