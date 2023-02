Hnutí ANO podá v případě schválení novely zákona o penzích žalobu

„Podle našeho názoru je tento zákon protiústavní. My určitě podáme ústavní žalobu, máme na to vlastní sílu, takže nepotřebujeme spolupráci další opoziční strany. Určitě podáme žalobu k Ústavnímu soudu,“ řekl. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) a poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) dnes v Partii řekli, že návrh novely Ústavu neporušuje a úprava důchodového systému je nezbytná.

Poslanci se ke schválení důchodové novely sejdou v úterý dopoledne. Opozice chce ve Sněmovně prosazení změn bránit obstrukcemi. Králíček dnes sdělil, že trvat budou minimálně do pátku (3. března). Koalice má většinu v dolní komoře i v Senátu. Poté dostane normu k podpisu prezident. Zástupci ANO avizovali, že podle nich by měla vláda novelu stáhnout a měla by začít s opozicí vyjednávat o změnách valorizace, které by platily od ledna. Mezi návrhy je například návrat k dřívějšímu pomalejšímu navyšování důchodů.

Kabinet žádost o vyhlášení stavu legislativní nouze zdůvodnil hrozbou značných hospodářských škod. Jurečka míní, že snaha kabinetu projednat návrh se zkrácenými termíny by byla vážným argumentem při případném sporu u Ústavního soudu. „Snaha projednat to standardní cestou se zkrácenými lhůtami tady jednoznačně byla,“ konstatoval.

Penze se mají kvůli inflaci mimořádně valorizovat od června. Podle podkladů k návrhu by se podle nynějších pravidel zásluhový procentní díl důchodu zvedl o 11,5 procenta, průměrný starobní důchod by rostl o 1770 korun. Vláda navrhuje jednorázově přidání omezit a navýšit zásluhový díl o 2,3 procenta a k tomu o 400 korun, průměrný starobní důchod by se navýšil o 760 korun. Zadlužení by se zbrzdilo o 19 miliard korun. Místo 34,4 miliardy na dluh navíc by se vyplatilo 15,4 miliardy Kč.