Naše priority? Ohlídat ceny elektřiny a ilegální migraci, usneslo se ANO

Babiš avizoval přípravu nového azylového zákona, který má být přísnější než doposud. „Ilegální migranti nemají co hledat na území Evropy a my v příštích volbách přijdeme s návrhem zásadního zpřísnění azylového zákona. Pro Českou republiku je ještě čas. Budeme chtít nový azylový zákon, který je velice přísný, abychom věděli, kdo žije v ČR, aby byl dostatečný počet policistů v ulicích, aby tady mezi námi nežili lidé, kteří tu nemají co dělat,“ uvedl Babiš, podle nějž se migrace stane i tématem pro volby do evropského parlamentu na jaře 2024.