Hnutí ANO započítalo do Babišovy kampaně i cestu za Macronem

Server upozornil, že začátkem února se na transparentním účtu hnutí ANO, které Babišovu prezidentskou kampaň financovalo, objevila odchozí platba s poznámkou „TPL letecká přeprava“, a to ve výši 434 232,13 koruny.

„Jsou to výdaje na cestu Andreje Babiše a jeho týmu do Paříže, kde se setkal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a podnikatelem Bernardem Arnaultem,“ potvrdil serveru mluvčí hnutí ANO Martin Vodička.

„Postupovali jsme maximálně transparentně a navíc je dohledový úřad v tomto ohledu poměrně striktní, takže pokud bychom cestu do nákladů nezapočítali, zcela jistě by nám to vyčetl,“ doplnil.