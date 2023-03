Horníci v Darkově: prezident je reprezentativní, ať sem přijede sfárat premiér

Pavla se na to zeptal při besedě i jeden ze zaměstnanců, který mu položil dotaz, zda doporučí vládě, aby za nimi také přijela a zkusila sfárat do podzemí. „Já jsem to vládě doporučil a myslím, že v těchto dnech má mít výjezdní zasedání v Jeseníku. To není přímo tady, ale myslím, že už to, že se je podařilo dostat z Prahy, je docela dobrý kus,“ odpověděl Pavel a rozesmál tím některé zaměstnance.

Podle Ivoše by se nyní politici v regionu měli dozvědět i názory lidí na plánovaný posun věkové hranice pro odchod do důchodu. „Dnes ten lidský organismus už nevydrží to, co naši předkové. Každý má problémy s klouby, se zády, chrupavkami, obratli. A vy po něm chcete, aby fyzicky dřel v 68,“ vysvětluje a dodává, že jeho žena pracuje přes 20 let v pečovatelském domě, kde pravidelně zvedá ležící lidi vážící i přes 100 kilogramů. „Je úplně zhuntovaná. Nedovedu si představit, že by tuhle práci dělala do 65 let,“ podotkne.