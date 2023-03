Nemá smysl dráždit hada bosou nohou, řekl Pavel studentům k návštěvě Tchaj-wanu

„Nevím, jestli by na učilišti byli ochotni si vyslechnout, co má pan prezident říct.“ Jeho spolužák Jakub Dobeš ale dodal, že zná hodně svých vrstevníků i z jiných škol, kteří Pavla podporovali. „Ještě to v naší generaci není tak zlé,“ uvedl.

Studenti byli za prezidentskou návštěvu rádi. Dotazy na to, jak by chtěl pomoct jejich regionu, ale překvapivě mít nechtěli.

„Nejsme úplně zapomenutý region, podpory sem jde dost. Neříkám, že se nedají věci ještě zlepšit,“ podotkl Dobeš. Se spolužáky se shodli na tom, že jelikož jsou v maturitním ročníku, mají teď v plánu svůj region na několik let opustit a vyrazit na studia jinam, třeba do Brna nebo do Prahy. „Rád bych na pět let někam vycestoval a nasbíral nějaké zkušenosti a pak se případně vrátil,“ řekl Heryán.