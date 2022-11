Hra nervů o vládu nad Prahou. Vyhraje ten, kdo necukne

Co se v analýze dočtete Více než dva měsíce po volbách nemá hlavní město novou vládu. Kromě osobních animozit především mezi Spolu a Piráty je za tím povolební matematika, kvůli které není žádná z nabízených variant ideální.

Před časem se už zdálo, že se Spolu dohodne s hnutím ANO . Jenže do námluv „hodil vidle“ Andrej Babiš a jeho oznámení, že nakonec přece jen bude kandidovat na prezidenta. Což znamená, že na celostátní úrovni bude pokračovat souboj Babiš versus vláda .

Pro šéfy vládních stran je proto nepřijatelné, aby se jejich straníci v největším městě spojili s Babišem. Premiér Petr Fiala i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová potvrdili, že jsou s pražskými politiky v kontaktu a nadále trvají na vládní koalici .

Ve hře je i odklad sestavení koalice až za lednovou prezidentskou volbu, což by znamenalo, že se další rozvoj Prahy zastaví na zhruba půl roku .

Ve čtvrtek se pražští zastupitelé už podruhé sejdou na přerušeném ustavujícím zastupitelstvu, žádnou dohodu o budoucí vládě se jim ale ani přes odklad nepovedlo dát dohromady.

Pokud vše půjde dobře, jediným výsledkem zítřejšího jednání bude, že se projedná pár neodkladných materiálů, nedojde ještě k závažnějším rozepřím mezi přítomnými politiky a ti udělají další z kroků ke schválení rozpočtu.

Praha pak nadále bude fungovat v poněkud schizofrenním uspořádání – primátorem pořád zůstává Zdeněk Hřib (Piráti) a rada vzešlá z minulých voleb, v zastupitelstvu už je ale nový poměr sil.

To celé je navíc umocněno tím, že koalici Spolu s hnutím ANO se na posledním zastupitelstvu podařil brilantní politický tah, jehož důsledky pociťují ostatní strany až nyní. Do vedení kontrolního výboru prosadily Ondřeje Prokopa z hnutí ANO a přiřkly výboru kontrolu nad veškerým rozhodováním.

„Pražská rada je kvůli vleklému jednání pod diktátem kontrolního výboru, vedeného Ondřejem Prokopem z družstva ANO. Žádné rozhodnutí se nemůže odehrát bez jeho blahosklonného pokynutí,“ zlobí se například lídr Starostů Petr Hlaváček.

„To pak nemusíme mít radu,“ přisazuje si pirátská zastupitelka Jana Komrsková.

Demonstrace síly, jak by mohlo vypadat spojenectví Spolu a ANO, je jen jedním z mnoha detailů „hry nervů“, kdy se strany přetahují mezi sebou navzájem a snaží se konkurenci dotlačit k ústupkům.

Že sestavení pražské koalice nebude snadné, bylo jasné hned z volebních výsledků. Z několik měsíců protahovaného jednání jsou ale překvapení – a otrávení – i samotní pražští politici.

„Ve čtvrtek na zastupitelstvu to bude jako v té písničce od Buty, kde pořád zpívali, že se v přívozu něco stane a nakonec se nic nestalo,“ žertuje o situaci již zmíněný Hlaváček.

Právě na Starosty se momentálně čeká s dalším vyjednáváním. Pražská buňka STAN, zdecimovaná kauzou Dozimetr, si v předvečer zastupitelstva volí nové vedení. O místo předsedy se utkají dva nově zvolení magistrátní zastupitelé – místostarosta na Praze 10 David Kašpar a starosta Kolovrat Antonín Klecanda. Kandidaturu zvažuje ještě další zastupitelka Kateřina Arnotová.

S ANO, či ne?

Kandidáti přitom mají odlišnou představu, jak by strana měla v povolebních vyjednáváních postupovat – a nové vedení napoví, zda by se STAN nedal přetáhnout na tu či onu stranu. Kašpar s Arnotovou jsou zastánci absolutního „ne“ spolupráci s ANO, a to i ve variantě tiché podpory.

Antonín Klecanda však říká, že by si za určitých podmínek dovedl spolupráci představit. „Záleželo by na tom, co by nám bylo nabídnuto – kolik radních, jaké gesce a podobně,“ řekl Seznam Zprávám. Jako příklad uvedl tři radní, tedy počet, který jim dosud žádná z navrhovaných variant nepřiznává. „O tom se jednat dá, ale neříkám, že by s tím celý klub souhlasil,“ dodal.

Přestože strany v Praze nejsou dnes o nic blíž koalici než den po volbách, nejméně dvakrát už to v uplynulých týdnech vypadalo, že je dohoda na spadnutí. Jednou už si koalice Spolu byla téměř jistá, že má své případné koaliční partnery na lopatkách a že si už bude jen vybírat, kdo bude „ten šťastný“ – jestli Piráti, nebo Praha sobě.

Jenže zejména ODS podcenila jednání s partnery – Piráty urazilo, že schůzky vypadaly spíš jako „výběrové řízení“ než setkání rovných. Spolu se například omítlo scházet ve třech, tedy na tolik vzývaném půdorysu vládní koalice, ale jen bilaterálně.

Piráti pak Spolu překvapili, když místo pokorného „ano“ sáhli k vytvoření Aliance pro stabilitu s Prahou sobě. O té se s partají Jana Čižinského bavili hned po volbách, několik týdnů si ji ale nechávali jako záložní variantu pro případ, že se jim nepovede vyjednat pozice pro sebe.

„Babišovy vidle“

Po neúspěchu s Piráty to jednu dobu naopak vypadalo, že se Spolu dohodne spíš s hnutím ANO. Jenže do námluv „hodil vidle“ Andrej Babiš a jeho oznámení, že nakonec přece jen bude kandidovat na prezidenta.

Když se ukázalo, že na celostátní úrovni bude pokračovat souboj Babiš versus vláda, zesílil tlak, aby v Praze vláda koalice na vládní úrovni. „To oznámení mohlo věci trochu zbrzdit,“ připouští lídr ANO Patrik Nacher.

Vyjednávání se tak ocitlo zase na začátku. Momentálně žádná hlubší jednání neprobíhají a hlavní síly si pouze navzájem vzkazují, že rozhodnout se musí „ti druzí“. Piráti, jestli trvají na spojení s Prahou sobě, a Spolu, jestli chce vládnout s Piráty, nebo s hnutím ANO.

Proč je vlastně situace v Praze tak zaseklá? Kromě osobních animozit především mezi Spolu a Piráty je za tím neúprosná povolební matematika, kvůli které není žádná z nabízených variant ideální.

Piráti se nechtějí spojit se Spolu a STAN bez Prahy sobě, protože by neměli v radě dostatečnou sílu. A mají obavy, že by je ODS, která má na řadu programových otázek protichůdný názor, zválcovala.

Proto je pro ně výhodné posílit se hlasy Prahy sobě. „Tady jste v Praze a pražská ODS není Petr Fiala. Ta když může, tak vám to nabombí mezi oči,“ popisuje atmosféru kolem vyjednávání koalice jeden z aliančních zastupitelů.

Jan Čižinský je přesvědčen, že Aliance je stabilní. „Nebojím se, že by Spolu Piráty utrhlo. Minulý týden o Alianci hlasovaly oba zastupitelské kluby a potvrdily záměr spolu zůstat,“ říká Čižinský.

Dle informací Seznam Zpráv se ale u Pirátů přece jen zabývají i myšlenkou, jestli by se s Prahou sobě nedalo v míru rozejít, a odšpuntovat tak situaci. „Spolu by ale muselo přijít s nabídkou snů a zároveň se postarat, aby Praha sobě získala důstojná místa v opozici,“ říká k tomu další z vyjednavačů.

Reputační problém

Ani spojení Spolu a ANO ale není z několika důvodů snadné. Pokud se nepodaří pro tuto koalici získat Starosty, měla by nejtěsnější většinu 33 hlasů. A například Hana Kordová Marvanová ze Spolu už avizovala, že pro takové spojení ruku nezvedne: „Taková koalice nebude, já jsem ten 33. hlas.“

Marvanové vadí především šedá eminence ANO Radmila Kleslová, se kterou se dokonce odmítla na ustavujícím zasedání fotit. Ani sama Kleslová ovšem není hlas, na který by se dalo spolehnout. Dle zdrojů Seznam Zpráv na klubu ANO prohlásila, že Nacher ani není z hnutí a že ona si bude dělat, co bude chtít. Komentovat to ale nechtěla s tím, že je na dovolené.

Pokud by variantě Spolu a ANO scházelo několik hlasů, v úvahu by připadala podpora z tábora SPD, po které se ale nikomu sahat nechce.

Druhý problém je reputační – pro šéfy vládních stran je nepřijatelné, aby se jejich straníci v největším městě spojili s Babišem. Premiér Petr Fiala i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová Seznam Zprávám potvrdili, že jsou s pražskými politiky v kontaktu a nadále trvají na vládní koalici. Předseda STAN Vít Rakušan ji preferuje také a osobně se chystá na již zmíněný středeční sněm pražských Starostů.

Hnutí ANO proto zatím navrhuje dočasnou variantu – menšinovou radu složenou ze Spolu, kterou bude Babišova partaj tiše podporovat.

V kuloárech se pak hovoří i o jakési poloviční, vyčkávací variantě. Reálně by to vypadalo tak, že zastupitelstvo navolí všech 11 radních za Spolu a obratem by jich pět rezignovalo, aby „předpřipravili“ místa pro nového koaličního partnera. Existuje k tomu dokonce i precedens – když v roce 2010 lákala ODS a ČSSD do rady TOP 09, podobným způsobem jí „nachystaly“ místo pro jejího radního.

Spolu k této variantě zatím nesáhlo, neformálně se jí ale zabývá a minimálně s ní operuje jako s pákou při vyjednávání.

ANO, které doufá, že přece jen jednání o pražské vládě, kopírující tu ze Strakovy akademie, skončí fiaskem, ale také pomalu dochází trpělivost – nabídka prý není časově neomezená. „Mělo by se to udělat nejpozději 15. prosince, pak už to podle mě nemá smysl. Spolu se musí rozhodnout,“ vzkazuje Patrik Nacher.

Karta prezident

Zástupci Pirátů a Prahy sobě jsou přesvědčení, že případná menšinová vláda je pouze kosmetický odklad do doby, než bude jasné, jestli se Babiš stane prezidentem. „Čekalo se, jestli Babiš oznámí kandidaturu. A teď se možná čeká na výsledek prezidentských voleb. Na mě to působí tak, že by to s ANO udělat chtěli, ale teď by se trochu styděli,“ je přesvědčený Čižinský.

Odklad až po lednové prezidentské volbě by přitom znamenal, že se další rozvoj Prahy zastaví na zhruba půl roku – od zářijových voleb minimálně do února, než se noví radní alespoň trochu zabydlí ve svých resortech.