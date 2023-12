Hrad dostal pokutu za Zemanovy abolice. Prezidentská kancelář se odvolala

Dvě žádosti o abolice, kterými chtěl Miloš Zeman ochránit své blízké spolupracovníky, mají dohru. Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) nyní nepravomocně konstatoval, že Hrad pochybil, když dokumenty převedl do stupně Tajné, a dal mu pokutu 30 tisíc korun. Současné vedení prezidentské kanceláře pochybení uznalo, proti rozhodnutí se přesto odvolalo.

Abolice, které Hrad ještě v éře Miloše Zemana utajil, se měly týkat blízkých spolupracovníků Miloše Zemana. Ten se začátkem loňského léta obrátil na ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), kterého seznámil s návrhy dvou abolic, které by zabránily případnému trestnímu stíhání jeho blízkého okolí. První abolice se týkala prověřování skartace vrbětické zprávy, druhá úniku tajných informací z BIS.

Hrad poslal žádosti o spolupodpis abolic tajnou poštou do Strakovy akademie. Premiér Petr Fiala s nimi na podzim 2022 seznámil vládu, která to jednoznačně odmítla. Zeman to později zkusil ještě jednou. Pár dní před odchodem z úřadu požádal o spolupodpis abolice týkající se dotační kauzy kancléře Vratislava Mynáře.