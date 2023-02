Hrad vyzývá Pavla, aby doložil obvinění směrem k Zemanovi a jeho úřadu

Pavel by měl doložit svá obvinění směrem k prezidentovi a jeho úřadu, uvedl dnes Pražský hrad v tiskové zprávě. Pavel v posledních dnech hovořil o nutnosti „hloubkového úklidu“ na Hradě ve všech oblastech. Chce také nechat důkladně prohlédnout tamní prostory, mimo jiné kvůli obavám z odposlechů.

Dnes uvedl, že není na něm, aby něco dokazoval, ale KPR by měla být schopná uspokojivě vysvětlit, zda je vše v souladu s pravidly.

„Po setkání pronesl budoucí prezident Petr Pavel řadu závažných obvinění směrem k prezidentu republiky a prezidentskému úřadu. Tato obvinění, která poškozují důvěru občanů ve fungování státních institucí, by měla být náležitým způsobem doložena,“ uvedl Hrad bez uvedení, na který konkrétní Pavlův výrok reaguje.

Pavel dnes zmínil, že má informace o působení soukromé bezpečnostní agentury na Hradě, která působí mimo běžný bezpečnostní režim, má přístup do chráněných prostor a netransparentní financování. „Pak mě samozřejmě zajímá, jestli je tato informace pravdivá a na základě čeho taková agentura na Hradě působí,“ řekl Pavel na tiskové konferenci.

Dodal, že pak není na něm, aby něco dokazoval, ale spíš KPR by měla být schopná uspokojivě vysvětlit, zda je vše v souladu s pravidly. „Pak budu klidný, že přicházím do prostředí, kde k žádným únikům dojít nemohlo. Jestli se prokáže, že k nějakému porušení pravidel došlo, pak musí být zjednána náprava,“ doplnil.

Pavel řekl v neděli, že bude chtít uskutečnit audit v Kanceláři prezidenta republiky (KPR). Ideální by podle něj bylo, kdyby se stihl do jeho inaugurace, která byla ohlášena na 9. března. Podle šéfa Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslava Kaly však není reálné, aby se případný další audit do té doby stihl.