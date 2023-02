Pavel má termín schůzky se Zemanem. Musel se objednat sám

Nově zvolený prezident Petr Pavel se sejde s končícím prezidentem Milošem Zemanem v pondělí 13. února. Schůzka se uskuteční na zámku v Lánech, a to na popud týmu Petra Pavla.

V posledních dnech panovaly nejasnosti o tom, kdo má setkání iniciovat. „Očekávali jsme, že termín navrhne Miloš Zeman. Když k tomu nedošlo, navrhli jsme ho my. Prezident termín přijal,“ uvedl Pavel na tiskové konferenci.

Okolnosti domluvy podle něj schůzku neovlivní. „Nemyslím si, že by měla vznikat nějaká nepřátelská atmosféra,“ řekl nově zvolený prezident. Je prý zvědavý, jaké detaily mu Zeman chce sdělit ohledně „prezidentského údělu“.

Do inaugurace Petr Pavel neplánuje přestěhovat svůj tým na Hrad. Nabídku na prostory by využil maximálně na setkávání končícího kancléře Vratislava Mynáře a jeho nástupkyně Jany Vohralíkové. Jak již Pavel uvedl dříve, chce nejdříve prostory zkontrolovat například na přítomnost odposlechů.

Na příští týden Pavel a jeho tým plánují kratší dovolenou, v tom dalším je v plánu výjezd do Karlovarského kraje, později by se měla uskutečnit i cesta do Moravskoslezského a Ústeckého kraje.