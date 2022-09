„Hrubé zneužití funkce premiéra.“ ANO kritizuje Fialu za projev před volbami

„S velikou nelibostí jsem se dozvěděl, že by pan premiér měl vystoupit s mimořádným projevem těsně před volbami. Napřed zruší debatu na Primě a poté má vlastní projev. Je to hrubé zneužití funkce premiéra. Je to v rozporu se zásadou férové kampaně,“ nechal se slyšet poslanec a místopředseda hnutí Radek Vondráček.