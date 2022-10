Hubáčková: Rezignaci předám premiérovi v úterý. Bečva mě velmi mrzí

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) se rozhodla ze zdravotních důvodů rezignovat na vládní funkci. Jako jejího nástupce nominovalo širší vedení strany místopředsedu Petra Hladíka.

O změně informoval po jednání lidovců předseda KDU-ČSL a vicepremiér Marian Jurečka. O nominaci už hovořil s premiérem Petrem Fialou (ODS). V úterý chce Jurečka telefonicky informovat prezidenta Miloše Zemana, přeje si, aby se s nominantem setkal. Myslí si, že by bylo možné výměnu zvládnout v příštím týdnu.

Končící ministryně životního prostředí Anna Hubáčková v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekla, že rezignaci předá premiérovi v úterý. „Jsem připravená zítra oficiálně odevzdat svůj rezignační dopis a pak se budou dít vyjednávání pana premiéra s panem prezidentem a podobně. Myslím si, že to bude v krátké době,“ popsala ministryně další postup.

Kdy jste se domluvila s předsedou strany panem Marianem Jurečkou a premiérem, že ve funkci ministryně skončíte?

V červnu jsem při preventivní prohlídce byla seznámena s tím, že mám nějaký problém. Nechtěla jsem se nějak unáhlovat, nicméně už jsem to oznámila panu předsedovi, že se něco vyskytlo a že samozřejmě ještě budou následovat nějaká vyšetření, kontroly, ale že to nevypadá úplně dobře. Potom v průběhu léta byl požár v Českém Švýcarsku a neměla jsem na sebe skoro ani čas. Musím říct, že největší problém naší práce je, že vás to pohltí, není čas na to řešit třeba návštěvu lékaře. Koncem prázdnin se situace trošku zkomplikovala, takže jsem přemýšlela, jakým způsobem to vyřešit, protože na to, abych vyřešila svůj problém, potřebuji čas.

Po konzultaci jsem zjistila, že to nebude týden ani 14 dnů, že to bude delší, takže jsem velmi pečlivě začala zvažovat, znovu jsem to probírala s panem předsedou. Minulý týden se mě ptal, zda bych viděla někoho, kdo by to za mě mohl dělat. Řekla jsem mu, že vidím a mluvili jsme i s Petrem Hladíkem, kterého jsem označila za možného nástupce. Pro mě byl tím pokračovatelem, protože spolu spolupracujeme v oblasti životního prostředí dlouho. Pracovala jsem s ním v týmu, dělali jsme programové prohlášení, vládní prohlášení. On vede komisi životního prostředí KDU-ČSL, takže jsme skutečně velmi blízko a tak se mně to zdálo logické.

Rozhodnutí skončit ve funkci bylo předpokládám automatické, zdraví je na prvním místě.

Pokud mám spolupracovat s doktory, budou potřeba aspoň čtyři měsíce. Ano, měla jsem jasno.

Kdy skončíte ve funkci, je nějaký termín?

Jsem připravená zítra oficiálně odevzdat svůj rezignační dopis a pak se budou dít vyjednávání pana premiéra s panem prezidentem a podobně. Myslím si, že to bude v krátké době.

Už jste nastínila, že to byl váš nápad, aby vás vystřídal Petr Hladík. Zvládne to podle vás všechno, navíc vás střídá ve funkci během předsednictví v Radě EU?

Jsem přesvědčená, že se mi podařilo sestavit velmi dobrý tým pro jednání evropské agendy. Aktivit je skutečně hodně, navíc se překrývají s mnoha celosvětovými podobnými akcemi, takže tam ty práce a povinnosti jsou rozložené. Ano, to pokračování bude stoprocentně plynulé. Neříkám, že bude pro Petra Hladíka jednoduché skočit do rozjetého vlaku.

Co se povedlo během vašeho působení?

Od samého začátku to bylo velmi rychlé a velmi mimořádné. Hned na samém začátku jsme řešili velký problém, co se zdravotním odpadem po covidu, vyřešili jsme to novou vyhláškou. Jsem spokojená s tím, jak dopadla smlouva o Turówu, že se to podařilo uzavřít. Už jedeme v režimu smlouvy a doufám, že to bude k budoucí spokojenosti všech obyvatel, ať už na naší nebo na polské straně. Co mě velmi potěšilo, byť situace na Ukrajině je velmi složitá, že jsme s panem ministrem pro životní prostředí Ukrajiny podepsali memorandum o spolupráci a naše spolupráce dál pokračuje. On si toho váží, takže veškerá jednání s ním mě naplňují optimismem, že umíme pomoct a že oni tu pomoc i od nás berou jako velmi dobré vstřícné gesto. Co mě samozřejmě nemohlo těšit, ale co je pro mě hluboký zážitek, je celá doba požáru v Národním parku České Švýcarsko.

Šéf NP České Švýcarsko skončil po 14 letech ve funkci Obce kritizovaly správu národního parku především za neodvezení suchého kůrovcového dřeva, nedostatečná protipožární opatření nebo špatnou komunikaci. Pavel Benda skončil v čele Správy Národního parku České Švýcarsko. K 30. září ho odvolala ministryně životního prostředí za KDU-ČSL Anna Hubáčková. Konec ředitele Českého Švýcarska? Neřeší to 20letý problém, zní z obcí

Ministerstvo životního prostředí hledá nového šéfa Národního parku České Švýcarsko, protože jste bývalého šéfa odvolala.

Ano. Musím říct, že to byla velmi těžká situace, velmi rozsáhlý požár za těžkých podmínek. Ať už, co se týká rozsahu, teplot, větru, který taky nepomohl. Myslím si, že jsem se od samého začátku účastnila jednání, že jsem taky svým dílem přispěla ke zvládnutí té situace aspoň za stranu Ministerstva pro životní prostředí. Včas jsem komunikovala s obcemi, ale musím říct, že s obcemi a starosty komunikuji velmi často. Myslím si, že s obcemi v Českém Švýcarsku dobře komunikujeme o budoucí obnově a rozvoji, jak jejich sídel, tak tedy celého národního parku.

Od ekologické katastrofy v Bečvě uplynuly dva roky. K potrestání viníka je daleko. Rybáři poslali vládě otevřený dopis, ve kterém ji kritizují za nečinnost. Bude tuto agendu řešit váš nástupce?

Musím vám říct, že mě Bečva velmi mrzí. Říkala jsem, že se pokusím udělat vše. Prošla jsem všechny materiály a mě velmi mrzí, že přímé důkazy byly, což jsem si vyčetla z těch spisů, zničeny a že nejde dohledat viníka. Já jsem se snažila to vysvětlit všem, nejde dohledat viníka a z pohledu pomoci teď něco došetřit, byť můžu mít i já pochybnosti, zda úředníci třeba České inspekce životního prostředí postupovali správně, tak to jsou moje domněnky a k tomu žádné důkazy nemám.

Otrava Bečvy Seznam Zprávy sledují pokroky v kauze rozsáhlé otravy řeky Bečvy z podzimu 2020. Naposledy jsme psali o prověřování postupu policistů. Neprůhledná Bečva. Postup detektivů prověřují kolegové z vedlejší kanceláře

Mně se to hodnotí velmi špatně v tom, že rybáři očekávali personální změny, které po roce a půl, když jsem se dostala do funkce, nejde řešit, když je neudělá někdo hned. To je pro mě věc, která mě mrzí, že se to tak strašně táhne. Připravovali jsme novelu vodního zákona, zatím se vede diskuze mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství, jestli nemá přece jenom dojít ke změně kompetencí a nemá ty havárie řešit Česká inspekce životního prostředí. Já se to nedomnívám, tyto diskuse nejsou ukončené.