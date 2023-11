„K politikům se už nebudu vyjadřovat.“ Místní nechápou zrušený zákaz v Praze 1

Ulice Dlouhá v centru Prahy je známá tím, že je tady hodně hospod, barů nebo klubů. V pátek večer tudy projíždí velké množství aut včetně vozidel taxi a na chodníku pochodují hlavně skupinky mladých turistů ze zahraničí.

Právě ulice Dlouhá je jedna z těch, kde platil zákaz vjezdu mezi 22. a 6. hodinou pouze jeden den. V pátek večer už byly zákazové značky přeškrtnuté a neplatilo tady žádné omezení pro řidiče.

Lidé, co tady bydlí, jsou ze situace naštvaní. Hluk je podle nich v místě dlouhodobý problém. „My jsme byli rádi, že tady bude alespoň v noci trochu klidu, že tady nebudou lítat auta. Hlavně ta, jak to túrují u oken, ale co se dá dělat. Volal mi syn, že to zase zrušili,“ říká 81letá seniorka Věra, která má byt v ulici Dlouhá.

„Mně to vadí, špatně spím. Mám okno do ulice, takže nemám kam utéct. Dívám se tady na hospody. Já už radši budu zticha a k politikům se nebudu vyjadřovat. Musela bych je poslat na patřičná místa,“ popisuje seniorka, která v ulici bydlí 11 let.

Obdobný názor má i paní Monika, která přichází se psem do jednoho z domů v Dlouhé. Reportérovi Seznam Zpráv říká, že o situaci se značkami ví. V ulici žije už 15 let.

Dopravní situace v ulici Dlouhá v pátek večer.

„Říkala jsem si, že konečně někdo udělal něco pro lidi v Dlouhé, protože to je šílené. Kdo tady nebydlí, tak si to vůbec neumí představit. Když v jednu hodinu ráno přijede nějaký frajer, co začne túrovat a vzbudí celou ulici. Já jsem se zaradovala a teď jsem smutná, že to nebude platit,“ kritizuje situaci v centru metropole.

Paní Monika doufá, že značky budou opět platit co nejdřív a politici v Praze se dohodnou.

„Mám bohužel všechna okna do ulice, je to otřesné. Od května do září je to úplně nejhorší. Celou noc vidíte šňůru taxíků, troubí na sebe jak šílení. Je to tady jak na dálnici. Doufám, že se Praze 1 podaří věc prosadit a domluví se s magistrátem,“ dodává a odchází směrem k výtahu.

Obyvatelé ulic Dlouhá, Králodvorská, Soukenická, Kozí, Pařížská, Břehová, Revoluční a Dvořákovo nábřeží se tedy prozatím zklidnění dopravy v centru Prahy nedočkají.

Panu Lukášovi je 40 let a v ulici Dlouhá žije tři desítky let. „Dlouhodobě je tady na Praze 1 neřešený hluk. Značky byly také protihlukové opatření. Myslím si ale, že to nic nevyřeší. Zdroje hluku jsou jiné než primárně auta. Přibývají tady spíš problémové provozovny,“ přidává další názor obyvatel Prahy 1.

U nočního zákazu vjezdu do centra Prahy mám pochyby, proto jsem nechal rozhodnutí přezkoumat a na tuto dobu nařízení pozastavit. Bohuslav Svoboda, pražský primátor

Pražský magistrát nechal zneplatnit značky zakazující vjezd do části Starého Města a přezkoumat opatření odborem dopravy. V pátek to oznámil pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

„Každé rozhodnutí veřejné správy musí být zodpovědné a hlavně učiněné v souladu s pravidly. U nočního zákazu vjezdu do centra Prahy mám pochyby, proto jsem nechal rozhodnutí přezkoumat a na tuto dobu nařízení pozastavit,“ zdůvodnil své rozhodnutí primátor na sociální sítí X.

Na primátorovo oznámení reagoval ostře radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Ryvola (ANO).

„Pan primátor by si měl nastudovat, jak funguje přenesená státní správa. Primátor je voleným orgánem, který nemá právo nic zakazovat. Dopravní značky schvaluje tzv. přenesená státní správa, to znamená odbor dopravy městské části Prahy 1, který má svůj nadřízený orgán, ten se jmenuje dopravní odbor hlavního města Prahy. Ten může udělat přezkum rozhodnutí, nikoliv zákaz,“ uvedl radní Ryvola ve vyjádření pro Seznam Zprávy.

Terčem zákazu jsou podle Ryvoly především mladíci, kteří s oblibou v noci projížděli Starým Městem v okolí Dlouhé ulice v silných vozech nebo tam pořádali závody. Opatření mělo dávat městské policii nástroj k tomu zahájit systematické kontroly a začít pokutovat ty, kteří vnímají noční cesty do historického centra jen jako povyražení.

Starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09) k věci uvedla, že městská část magistrát o plánovaném omezení informovala podle zákonných požadavků.

Městská část hlavní město informovala v rámci zákonných požadavků, doufám tedy, že se věc na dlouho nepozdrží. Terezie Radoměřská, starostka Prahy 1

„Na sněmu starostů mě pan primátor informoval, že magistrát akci zákazu nočního vjezdu pozastaví a celou věc nechá přezkoumat. Městská část hlavní město informovala v rámci zákonných požadavků, doufám tedy, že se věc na dlouho nepozdrží a naši občané se budou moci těšit ze zlepšení dodržování nočního klidu,“ uvedla.

Opatření bylo podle Prahy 1 primárně zaměřené na zlepšení kvality života obyvatel a respektování nočního klidu. Situace je teď tedy taková, že značky jsou přeškrtané a není jasné, od kdy budou opět platit.

Nacher: Podivná akce trvala den

Situaci se zákazovými značkami kritizuje opoziční poslanec a pražský zastupitel Patrik Nacher (ANO).