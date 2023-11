Chaos v centru Prahy. Značky zákazu vjezdu nechá primátor zneplatnit

Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) nechá zneplatnit značky zakazující vjezd do části Starého Města. Zákaz chce nechat prozkoumat magistrátním odborem dopravy. Značky budou zneplatněny přeškrtnutím, řekl dnes Svoboda po zasedání sněmu starostů městských částí.

„Pan primátor by si měl nastudovat, jak funguje přenesená státní správa. Primátor je voleným orgánem, který nemá právo nic zakazovat. Dopravní značky schvaluje tzv. přenesená státní správa, to znamená odbor dopravy městské části Prahy 1, který má svůj nadřízený orgán, a ten se jmenuje dopravní odbor hlavního města Prahy. Ten může udělat přezkum rozhodnutí, nikoliv zákaz,“ upozornil primátora.

Ten podle něj může udělat jedno jediné: „A to požádat o přezkum ten nadřízený orgán. To nejde, takhle zakazovat, přikazovat, rozkazovat, tak to nefunguje,“ reagoval Ryvola na primátorovo prohlášení.