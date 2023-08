Jsem vyděšená a terčem nenávisti, píše žena Okamurovi po zveřejnění dávek

„Jsem vyděšená z nenávistných komentářů, které jste svým příspěvkem rozpoutal,“ píše paní Sabína šéfovi SPD v dopise, který má redakce k dispozici (viz snímek níže).

Reportéři Seznam Zpráv ji ve středu vypátrali v domě na okraji Ostravy. Chtěli ověřit, zda je poštovní poukázka na dávky ve výši 96 419 korun pravá. To potvrdila a zároveň vysvětlila, že se jednalo o peníze za dva měsíce na děti, o které se stará.

„Částka, která vás tak pohoršuje, je určena pro devět nezletilých dětí, které mám v péči. Nejmladším jsou dva roky, další jsou tříletá dvojčata a dále jsou děti ve věku od 10 do 17 let,“ popsala žena detailně Okamurovi v dopise.

Přestože se neprokázalo zneužívání dávek, šéf SPD Tomio Okamura se rozhodl fotografii poštovní poukázky na sociální sítě vrátit. Původně ji smazal s odůvodněním, že si není jistý pravostí. Ve středu večer ji publikoval i s původním komentářem: „Z tohoto útržku to vypadá, že se vláda o některé spoluobčany umí postarat.“

Diskuze pod příspěvkem na facebooku je bujará, ve čtvrtek odpoledne pod ním byly už téměř tři tisíce komentářů. Včetně nenávistných, na což právě paní Sabína předsedu SPD upozorňuje a žádá ho, aby o ní žádné informace nezmiňoval.

„Věřte mi, můj život není lehký“

„Nevím, co jsem provedla, že jsem vyvolala tolik nenávisti, ale žádám vás, abyste dále nezmiňoval mé příjmy ani jiné informace o mé osobě. Doufám, že jsem pro vás tedy člověk a že vás nevede rasová nenávist, protože i takto může vaše jednání vyznít,“ píše v dopise.

Dopis paní Sabíny zaslaný předsedovi SPD Tomio Okamurovi:

Foto: Seznam Zprávy Dopis ženy předsedovi SPD Tomiu Okamurovi.

V textu 58letá žena zmiňuje, že nemá lehký život, a připouští, že se jí bohužel nepodařilo vlastní děti vychovat, jak chtěla. A jelikož se rodiče nedokáží postarat, vzala si do péče všech devět jejich dětí.

„V důsledku vašeho příspěvku jsem teď terčem útoku médií a nenávistných lidí. Ke každodennímu stresu teď díky vám mám strach i o svůj život, protože nevím, kdo na základě všeho příspěvku mě může napadnout,“ upozorňuje Sabína na důsledky Okamurova chování.

Reagovat na to, že zveřejnění příspěvku rodině paní Sabíny způsobilo komplikace a vystavilo ji tlaku, předseda SPD nechtěl. „Jiné vyjádření nemám,“ řekl ve středu Okamura na opakovaný dotaz Seznam Zpráv. Hovořil pouze o tom, že se prokázala pravost poukázky, na kterou poukázal.

Zda ženě odpoví na dopis, který mu adresovala, redakce u předsedy zjišťuje.

„Vyvolává rasovou nenávist“

S dopisem paní Sabíně pomáhala vedoucí služby občanské poradny Společně - Jekhetane v Ostravě Pavla Malinková.

„Dlouhodobě s paní Sabínou spolupracuji a obrátila se na mě s tímto problémem. Je na ní vidět, že je na tom psychicky špatně. Mluví se o tom, ví se o tom a nedělá jí to dobře. Ona doplácí na svoji širší rodinu, její děti jsou takové, jaké jsou a nejsou schopné se o své děti starat, a proto si je bere do své péče, jinak by skončily v domově,“ vysvětluje složitou rodinnou situaci.

Výpočet z roku 2019 Deníku veřejné správy ukázal, že se podpora pěstounů státu finančně vyplatí mnohonásobně více než ústavní péče.

Sama Malinková v Okamurově jednání spatřuje vyvolávání nenávisti. „A on to dělá velice šikovně. Ví, na jakou strunu brknout. Fotka té složenky je daná tak, aby nebyl vidět spodní řádek, kde jsou dávky vyjmenované. I v tom vidím jeho manipulaci. Myslím si, že to je vyvolané rasovým nepřátelstvím, což je jasné i z těch komentářů,“ dodává Malinková.

Foto: Koláž SZ / Facebook Tomia Okamury 96 419 korun. Na nebývale vysokou částku, kterou v polovině srpna vyplatil Úřad práce ženě z Ostravy, upozornil tento týden předseda SPD Tomio Okamura.

Chování předsedy SPD kritizuje i zakladatel neziskové organizace Vzájemné soužití v Ostravě Kumar Vishwanathan.

„Mezi lidmi je v poslední době zášť. Ukazuje to stav naší společnosti, kdy bereme věci povrchně, paní má více dětí. Ze strany Okamury je to ubohé takto vytrhnout věci z kontextu, aby posílil svoji politikou pozici. Mohu si představit, jak jí to vadí. Neudělala podvod nebo něco nekalého,“ sdělil svůj názor ve vyjádření pro Seznam Zprávy.

Podle úředníků, kteří se sociálními dávkami zabývají, mohou mimořádně nastat situace, kdy dojde k proplacení na první pohled vysokých částek, a to v ojedinělých případech, kdy například příjemce má v pěstounské péči vícero dětí.

V takové situaci může pobírat celý mix dávek: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, pěstounské dávky a příspěvek při pěstounské péči či i jednorázový příspěvek při převzetí dítěte.