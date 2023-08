Ukrajinci proti Romům „na férovku“. V Praze se chystá sporný duel v kleci

Organizace RedFace, které před třemi měsíci Národní sportovní agentura zakázala pořádání soutěže ve fackované, chystá další sporný duel v kleci.

Promotér změnil koncept a přeorientoval se na boj v duchu zápasů MMA, v němž se mají počátkem září utkat sportovci, celebrity a internetoví influenceři. V rámci večera by se však měl uskutečnit také duel dva na dva mezi dvěma Romy a dvěma Ukrajinci.

„V kleci a bez jakýchkoli pravidel,“ avizují pořadatelé.

Promotér se netají tím, že se přiživuje na napjaté společenské atmosféře, kdy obě komunity v Česku v posledních týdnech řešily několik vážných násilných incidentů. „Napadají se a nenávidí. My jsme byli kontaktováni jak Ukrajinci, tak Romy a komunikujeme s nimi. Řekli jsme si, že to uděláme v duchu fair play, aby si to vyřídili sportovně,“ řekl pro Expres.cz promotér Petr Diviš, ale na plakátu stojí „no rules“, tedy bez pravidel.

Nezodpovězenou otázkou také zůstává, jestli se „boj“ bez pravidel dá považovat za sport. Národní sportovní agentura fackovanou zrušila právě proto, že fackovat se bez pravidel je na hraně zákona.

Ministr Rakušan: Je to nevkusné

Redakce Seznam Zpráv se Petra Diviše snažila kontaktovat, ale telefon nezvedal a žádost o rozhovor zaslaná e-mailem se vrátila zpět. Odpoledne přestaly fungovat i webové stránky RedFace.

Organizátor na tiskové konferenci tvrdil, že nevraživost mezi oběma komunitami odmítá. „Víme, co se děje ve světě, ale taky víme, co se děje u nás. A my bychom touto cestou chtěli zastavit tu zbytečnou agresi a zlost v rámci všech komunit,“ řekl Petr Diviš.

Jeho plány však odsoudili zástupci komunit i politici. „Obliba bojových sportů je věcí osobního vkusu, ale promovat je ve válečné rétorice je nejen nevkusné, ale hlavně nebezpečné,“ sdělil Seznam Zprávám ministr vnitra Vít Rakušan.

„Z mého úhlu pohledu může akce tohoto typu tendence k násilí ve společnosti spíše posilovat než rozpouštět. Stavět proti sobě jednotlivce vybrané na základe příslušnosti k ukrajinské národnosti či romskému etniku považuji za nešťastné,“ míní vládní zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

„Potřebujeme spíše posilovat to, co nás jako lidi spojuje. Nesnažit se druhé porazit silou, ale spíše se pochopit a respektovat se navzájem,“ dodává.

Klání se nelíbí ani vládní zmocněnkyni pro záležitosti romské menšiny Lucii Fukové. „Jsem člověk mírumilovný. Když to někdo takto prezentuje, určitě to nevybudí pozitivní ohlasy ve společnosti. Z mého pohledu se jedná o lacinou snahu akci zviditelnit,“ reagovala pro Seznam Zprávy.

Ředitel romské organizace: Za mě nepřijatelné

Divišova organizace k propagaci na internetu využila vystoupení dvou mužů, kteří vystupují jako aktéři souboje. „Jsem z Ukrajiny, budu reprezentovat Ukrajinu. Chci vás poprosit, abyste mě přišli podpořit, a moc bych chtěl, abyste v Česku nedělali nepořádek. Chovejte se jako hosté. Vaším špatným chováním škodíte těm, co tu žijí,“ řekl ukrajinský bojovník ve videu na instagramovém účtu RedFace.

V podobném duchu mluvil i údajný nadcházející soupeř. „Chci, aby přišli všichni Romové mě podpořit a přišli se podívat, protože to bude opravdu zajímavé. A hlavně to tam uzavřeme jednou provždy, aby se už na ulici nedělalo nic, co se tu děje,“ nabádá.