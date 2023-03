„Jsou na stejných místech jako vrazi.“ Sílí snaha důstojně pohřbít hrdiny

Na hřbitově v pražských Ďáblicích jsou podle historika Jaroslava Čvančary stovky obětí nacistů nebo komunistů. Spolu s nimi jsou tam ale také třeba váleční zločinci.

„Nikdo z nich tam nebyl pietně pohřben, to bylo nepietní vhození ostatků. V počtu jsou velké mýty, někdo mluví o 18 tisících. Prostor tam ale není až tak velký, spíš bych mluvil o stovkách,“ říká Čvančara.

Nikdo zatím neodhadl, jak by celá operace na místě byla nákladná.

„Bude to velice drahé, ale diskutéři, co píšou, nechte je spát… Oni v žádném hrobě nejsou. Jsou sprostě hození do šachet. Jsou na téměř stejných místech jako jejich vrazi.“

Na hřbitově jsou zřejmě i těla sedmi parašutistů včetně Gabčíka a Kubiše, ale i stovky dalších obětí nacistické a komunistické totality. A mezi nimi i desítky těl jejich vrahů, zabitých gestapáků.

„Měl by tam být třeba i štábní kapitán Václav Morávek, měla by tam být paní Moravcová, která spáchala sebevraždu při zatýkání, jedna z hlavních ‚ukrývatelek‘ parašutistů, Zelenka-Hajský, František Peltán, tzv. čtvrtý z té skupiny Tří králů, takže opravdu, co jméno, to legenda domácího odboje,“ vyjmenovává historik a ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík.

Premiér Petr Fiala (ODS) přednedávnem ohlásil další pokus napravit historickou křivdu na pražském hřbitově v Ďáblicích. V rámci Úřadu vlády vznikne skupina složená z odborníků, historiků a zástupců veřejných institucí, jejichž úkolem bude tuto křivdu napravit. Důležitým partnerem bude i Praha 8, pod kterou hřbitov spadá.

„Ďáblický hřbitov sloužil během naší pohnuté historie jako místo k bezcitnému odkládání ostatků nepřátel a obětí obou totalitních režimů, které ovládly naši vlast. Chceme pro ně dosáhnout důstojného pohřbení. Dlužíme jim to. I proto jsem rád, že se naše snaha setkala s pochopením u pana premiéra Fialy, který spolu s námi považuje za velkou historickou křivdu, že dodnes nemají tito hrdinové důstojné hroby,“ říká starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS).

Praha iniciativu vítá

I hlavní město Praha celou akci podporuje. Náměstkyně primátora Alexandra Udženija (ODS) iniciativu vítá. Dodává zároveň, že jde o velmi citlivou historickou záležitost, a proto je podle ní nutná podrobná a odborná diskuze.

„Praha nabídla maximální součinnost. V tuto chvíli je předčasné hovořit o finanční podpoře, protože nejprve musí dojít k opravdu důkladné a odborné analýze. Každopádně to vnímám jako iniciativu státu,“ napsala Udženija ve vyjádření pro Seznam Zprávy.

Podívejte se, jak to aktuálně vypadá na hřbitově v pražských Ďáblicích:

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy +2

V celé záležitosti se dlouhodobě angažuje třeba herec Ondřej Vetchý, spisovatel a historik Jaroslav Čvančara, Iniciativa A. nebo bývalý policista a prezident spolku Liga Libe Pavel Černý.

„Rozhodli jsme se s tím něco udělat. Začali jsme rozjíždět snahy nejen o větší osvětu, ale o to, aby se začalo něco dělat. Nevíme, jestli se naši hrdinové najdou, ale už jenom něco konat je splácení dluhu, který naše společnost má. Opravdu nás to stálo hodně času a energie, abychom to dotlačili až na Úřad vlády, který to vzal nakonec pod patronát,“ vysvětluje Černý.