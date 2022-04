Jurečka: Lidovci pod 5 procenty? Pokud funguje Spolu, netrápí mě to

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka neměl na sjezdu KDU-ČSL v Ostravě protikandidáta, a lehce tak obhájil post předsedy lidovců na další dva roky.

Jediným soubojem poklidného ostravského sjezdu se tak stala volba jeho prvního zástupce. Delegáti odmítli Jurečkovu favoritku, senátorku Šárku Jelínkovou, a místo ní mu dali k ruce místopředsedu Sněmovny Jana Bartoška.

Co ho jako předsedu KDU-ČSL v následujících dvou letech čeká, jak se staví k prezidentské volbě a jak by za dva roky vypadal spokojený Marian Jurečka, líčí v povolebním rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Jste spokojen s výsledky voleb do vedení strany?

Spokojen jsem. Neberu to tak, že bych tu měl bouchat šampaňské.

No počkejte, tady se bouchalo šampaňským.

Já ne, mně bylo přineseno. Ale když tu máme trojnásobného vinaře roku, tak to nejde jinak. Ale vážně. Už jsem v politice nějaký čas a spíš vnímám zodpovědnost za situaci, která je velmi složitá a ještě může být daleko složitější. Spíš jsem hodně nohama na zemi.

Jediný souboj, který se zde odehrál, byla volba 1. místopředsedy strany, vyhrál váš někdejší vyzyvatel Jan Bartošek. Porovnáte se?

Jsem člověk, který vždy respektuje rozhodnutí sjezdu. I v Brně, kde jsme nebyl zvolen, jsem to přijal. S Honzou spolupracujeme a známe se z předsednictva od roku 2011, není to tak, že bychom se nebyli schopni porovnat. Vnímal jsem, že Šárka Jelínková a obecně lidé v Senátu odvedou obrovský kus práce dovnitř strany, dovnitř Senátu a odborné veřejnosti, ale nikdy to není tolik vidět jako u poslanců. Chápu, že někteří delegáti sjezdu měli pocit, že výsledky práce nejsou tak viditelné.

Proč myslíte, že vám delegáti Jana Bartoška dali?

To se musíte ptát delegátů.

Tu stranu znáte, máte na to názor.

Já to moc neřeším. U nás ve straně to není ani tak, že by první místopředseda měl nějakou exkluzivní pozici v předsednictvu.

Padesát lidí vám důvěru nedalo, máte nějaké vysvětlení proč?

Já to neanalyzoval a ani to analyzovat nebudu.

Jste jim prostě nesympatický?

Je to možné. Třeba vyhodnotili, že ten volební výsledek nebyl, jak chtěli, měl být větší. Jsem člověk, který určitě má chyby. Bylo by mi stydno, kdybych měl podporu 95 procent.

Minule jste mi říkal, že jedna vlaštovka jaro nedělá, ale další průzkum preferencí přiřkl lidovcům 5 procent a Jan Bartošek ve svém projevu tohle téma také akcentoval. Co s tím?

Mě průzkumy kolem pěti procent fakt netrápí. Mne zajímá, jak dopadneme v komunálních a senátních volbách. Tam bych rád, abychom dokázali obhájit vítězství. Pokud se bude dařit této vládě, bude se dařit koalici Spolu dělat dobrou politiku a lidé nám dají důvěru, tak má smysl v tom projektu pokračovat. A pak mne netrápí preference TOP 09, ODS nebo KDU-ČSL a bude mne zajímat důvěra ve Spolu.

Ale abyste měli ve Spolu dobrou pozici, potřebujete mít i dobrá čísla.

To určitě ano. Ale jsme tři a půl měsíce u vlády. V tento okamžik mne netrápí preference, trápí mne problémy této země. Jestli budeme mít plyn na zimu, jak dokážeme pomoci lidem.

Máte tři ministry, z toho dva jsou téměř neviditelní. Když jsem je poslouchala na sjezdu, tak přinejmenším s mediální prezentací potřebují pomoci. Politika je přece i o tom, že o své práci dokážete říci voličům.

Pusťte si Mariana Jurečku v roce 2014, když začínal jako ministr zemědělství. Nebyl jsem žádná hvězda a musel jsem se hodně učit, abych dokázal lépe prezentovat svou práci. Pracujeme na tom. Ale nemyslím si, že by Anna Hubáčková a Zdeněk Nekula byli ve vládě na konci pelotonu, pokud jde o viditelnost ministrů.

Na sjezdu se mluvilo o společném kandidátovi na prezidenta, jaké jsou vaše preference?

Priorita číslo jedna je, aby všechny strany vládní koalice dokázaly někoho podpořit. Jestli to bude někdo z našich stran, někdo nám blízký nebo člověk, který bude splňovat parametry, o kterých mluvíme – tedy respektuje ústavní, demokratické principy, je schopen hledat konsenzus a nerozdělovat společnost – tak ho rádi podpoříme a budeme dělat maximum, aby uspěl.

Byl by pro lidovce snesitelný kandidát, který byl členem komunistické strany?

Byl bych rád, kdybychom dokázali najít podporu kandidátovi, který by nebyl zatížený takovou minulostí. Neomezoval bych se jen na ty, kteří jsou již známí. Přemýšlíme i nad jinými lidmi, o kterých se teď nemluví, ale jsou do určité míry veřejně známí. Uvidíme.

Do kdy se chcete rozhodnout?

Nejzazší termín je září tohoto roku. Nemyslím si, že je to pozdě. Pokud to bude kvalitní kandidát, bude mít dobré zázemí a odvede dobrou kampaň, tak klíčová doba bude poslední dva měsíce kampaně. Ukazují to minulé volby, třeba i na Slovensku. Lidé, o kterých se myslelo, že ty šance moc nemají, dokázali uspět a zlomit to v závěru.

Máte jméno, které byste vy opravdu chtěl?

Mám v hlavě nějaká jména, ale nebudu je říkat.

Jak bude vypadat spokojený Marian Jurečka na sjezdu za dva roky?

Hlavně abych dokázal fungovat, aby mne doma ještě měli rádi a abych se měl kam vracet, protože první čtvrt rok je šílený, člověk tam není ani o těch víkendech.

A abychom měli za sebou válku na Ukrajině, její dopady, abychom měli inflaci kolem čtyř procent, nezaměstnanost kolem tří procent. U mne na ministerstvu aby se podařila digitalizace a snížení administrativní zátěže úřadů práce a celkové snížení počtu úředníků. Pak aby se dařilo na rezortech životního prostředí a zemědělství.

A jako předseda strany?

Abychom uspěli v komunálních a senátních volbách, ideálně obhájili vítězství v obou typech voleb a abychom šli v dobré kondici do evropských voleb.

Sami?