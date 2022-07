Sociální služby dostanou dodatečně přes tři miliardy, shodla se koalice

Stát za péči, kterou neposkytuje sám, platí dotacemi. Peníze ministerstvo práce posílá krajům, které je rozdělují poskytovatelům služeb. Minulý rok do dotací podle důvodové zprávy k nedávné novele vyhlášky o cenách péče putovalo 22,15 miliardy korun. Letos to má být 20,4 miliardy. Výpadek měly podle plánů resortu dorovnat vyšší úhrady od klientů a také zvýšení příspěvků na péči lidem ve vážném stavu, kteří žijí v domovech. Vedení krajů už před několika měsíci upozorňovala na to, že nedostatek peněz bude hlavně na péči a pomoc v terénu. Situaci zhoršil výrazný růst cen.

Podle expertů na sociální problematiku jsou sociální služby v Česku dlouhodobě podfinancované. O dodatečné doplacení provozu žádají poskytovatelé každý rok. Ministerstvo plánuje v příštím roce předložit návrh novely o sociálních službách se změnou financování. Podle Jurečky by mělo být transparentnější a předvídatelné, platby by se měly také valorizovat. Jak by měl model vypadat, šéf resortu podrobněji nepřiblížil. Ministerstvo poukazuje dlouhodobě i na to, že zajištění prostředků má být z více zdrojů, nejen z rozpočtu.